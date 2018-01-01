Прихильники Трампа вимагали арешту мера Лондона

Приводом для невдоволення стали слова мера Лондона про його підтримку скасування візиту Трампа до Британії

Прихильники президента США Дональда Трампа під час конференції на тему боротьби за гендерну рівність у Лондоні спробували зірвати виступ мера міста Садіка Хана та закликали заарештувати його. Про це повідомляє Sky News. «Прихильники президента США Дональда Трампа зірвали промову Садіка Хана і закликали до арешту мера



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Мер Лондона Садік Хан

Приводом для невдоволення стали слова мера Лондона про його підтримку скасування візиту Трампа до Британії

Прихильники президента США Дональда Трампа під час конференції на тему боротьби за гендерну рівність у Лондоні спробували зірвати виступ мера міста Садіка Хана та закликали заарештувати його.

Про це повідомляє Sky News.

«Прихильники президента США Дональда Трампа зірвали промову Садіка Хана і закликали до арешту мера Лондона», - йдеться у повідомленні.

Приводом для невдоволення стали слова Хана про його підтримку скасування візиту Трампа до Великої Британії.

Зазначається, що промову Хана перервала група протестувальників, які тримали американський прапор та вигукували гасла на підтримку Трампа і Brexit.

Однак нечисленна акція незабаром була перервана поліцейськими, які оперативно вивели порушників порядку із залу.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не планує бути присутнім на відкритті нового посольства США в Лондоні. Поїздка була запланована на наступний місяць.