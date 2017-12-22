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    Американський продавець газу готується вийти на ринок України

    «Трейлстоун Енерджі» має намір отримали ліцензію на поставку газу
    Дочірня компанія одного з найбільших світових трейдерів енергоресурсів - американської компанії TrailStone, «Трейлстоун Енерджі», має намір отримати ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з постачання природного газу в Україні. Про це повідомляється на сайті Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних
    • Сьогодні, 20:36
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    «Трейлстоун Енерджі» має намір отримали ліцензію на поставку газу

    Дочірня компанія одного з найбільших світових трейдерів енергоресурсів - американської компанії TrailStone, «Трейлстоун Енерджі», має намір отримати ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з постачання природного газу в Україні.

    Про це повідомляється на сайті Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Планується, що питання видачі ліцензії буде розглянуто на черговому засіданні комісії 16 січня.

    НКРЕКП вже видала понад 300 ліцензій на постачання газу в Україні, в тому числі дочірніх компаній великих міжнародних трейдерів - MET Holding AG, Engie, Trafigura, DufEnergy.

    Американська компанія TrailStone створена в квітні 2013 року. Офіси розташовані в Лондоні, Берліні, Остіні і Нью-Йорку.

    Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), видала ліцензії на постачання природного газу ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» Ріната Ахметова і ТОВ «Хімвектор», кінцевим бенефіціаром якого через кіпрську «Валанокс Інвестментс Лімітед» є Дмитро Фірташ.

    Джерело: УНІАН

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