Саміт НАТО. На Росію чекає лише поразка

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Члени Альянсу взяли зобов’язання суттєво збільшити воєнні витрати

Провал – таким для Росії-Китаю був перший день саміту НАТО:

Росія з партнера офіційно перейшла в статус ворога, Китай – так само, але з більш м’якими формулюваннями; Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО розблоковано; Майже в сім разів збільшиться кількість військовослужбовців сил швидкого реагування НАТО; Україна стане ще міцнішою, завдяки переходу на озброєння НАТО; Азійські країни вперше взяли участь в саміті НАТО; Двері НАТО відкритіше ніж будь-коли: особливо швидка процедура для Фінляндії та Швеції створює прецедент, по якому завтра так само швидко можуть почати рух до НАТО інші країни; Члени Альянсу взяли зобов’язання суттєво збільшити воєнні витрати; Україні сказали, що вона має повне право самостійно визначати, як захищатися; Китай та Росію офіційно пов’язали: поглиблення та зростання стратегічного партнерства, що розвивається; І це все з єдністю, впевненістю та публічно озвученими зобов’язаннями: напад на одного – на захист стануть всі. Стаття 5 – священна.

Якщо додати сюди санкції, експортний контроль, ізоляцію в майже всіх сферах життя, дефолт та лише посилення ефектів від цього з часом, а не навпаки, то це вже не просто «залізна завіса», якою відгородив світ Радянський союз, а й на додаток «рів з крокодилами», «велика китайська стіна» та годинник, стрілки якого йдуть в зворотному напрямку.

Поганий та дуже поганий: такий вибір залишили собі авторитарні актори.

В минулому році обидва отримали попередження, що вторгнення завершиться стратегічним провалом. І кожен зі зроблених членами НАТО кроків був озвучений, як гарантований результат вторгнення. Проте дехто в Москві та Пекіні подумав: всі брешуть, – міряючи по собі. Та помилився.

Ніхто не брехав. Все відбувається крок за кроком рівно так, як говорили демократії. Та крок за кроком рівно навпаки тому, що озвучували автократи.

Попереду довгий шлях до 2030 року. Нам належить перемогти, відновитися у кращу версію самих себе та допомогти перемогти світу. За сотні та тисячі кілометрів від нас.

І це неминуче. Бо коли мільярди вільних людей у всьому світі об’єднуються навколо цінностей під проводом сильних лідерів – вони приречені на перемогу.

Джерело: блог Агії Загребельської

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