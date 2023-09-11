Внесок у Перемогу, який може зробити кожен

Чим швидше Росія залишиться без грошей, тим більше життів українців врятуємо

Відмова від споживання брендів, які продовжують фінансувати вбивство українців – це внесок кожного в наближення перемоги

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І не кажіть, що ви не знали. Що це робочі місця або інвестиції.

Дізнатися легко – Google містить достатньо інформації. Портал Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК «Війна та санкції» вам в поміч.

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А робочі місця та інвестиції будуть, якщо ми врятуємо життя українців. Чим швидше росія залишиться без грошей, без закордонного досвіду та технологій, тим швидше ми переможемо, тим більше життів українців врятуємо.

Українські підприємці та бренди, що покинули росію, спроможні замістити спонсорів війни. Не шукайте виправдання своїй слабкості відмовитися від боротьби. Або ми чинимо опір, в тому числі на економічному фронті, або здаємося

Я за боротьбу. А ти?