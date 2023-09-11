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Агія Загребельська українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Внесок у Перемогу, який може зробити кожен

glavcom.ua
Купуючи російське ми підтримуємо ворога
фото з відкритих джерел

Чим швидше Росія залишиться без грошей, тим більше життів українців врятуємо

Відмова від споживання брендів, які продовжують фінансувати вбивство українців – це внесок кожного в наближення перемоги

І не кажіть, що ви не знали. Що це робочі місця або інвестиції.

Дізнатися легко – Google містить достатньо інформації. Портал Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК «Війна та санкції» вам в поміч.

А робочі місця та інвестиції будуть, якщо ми врятуємо життя українців. Чим швидше росія залишиться без грошей, без закордонного досвіду та технологій, тим швидше ми переможемо, тим більше життів українців врятуємо.

Українські підприємці та бренди, що покинули росію, спроможні замістити спонсорів війни. Не шукайте виправдання своїй слабкості відмовитися від боротьби. Або ми чинимо опір, в тому числі на економічному фронті, або здаємося

Я за боротьбу. А ти?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна інвестиції Google росія

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