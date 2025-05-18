Миру не буде, доки Росія не відчує силу
Грати роль в російській виставі — це шлях у протилежному від миру напрямку
Enough is enough – кажуть політичні лідери з різних континентів у відповідь на чергову російську виставу в Стамбулі.
15 жовтня в Москві буде перший арабський саміт, куди запрошені всі лідери та генеральний секретар Ліги арабських держав, – відповідає Путін.
І це після того, як візит Трампа на Близький Схід закінчився обіцянкою Саудівської Аравії інвестувати в США $600 млрд, США - продати їм озброєння на $142 млрд, а з ОАЕ планується партнерство в ШІ.
Миру не буде, доки Росія не відчує силу - вкотре говорить Україна.
Поки на столі угоди, а не санкції, поставки Україні озброєння та ізоляція РФ – це не про силу.
Продовжувати грати свою роль в російській виставі, як би добре це не робилося – це шлях в протилежному від миру напрямку
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