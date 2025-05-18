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Агія Загребельська українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Миру не буде, доки Росія не відчує силу

glavcom.ua
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фото: Генштаб ЗСУ

Грати роль в російській виставі — це шлях у протилежному від миру напрямку

Enough is enough – кажуть політичні лідери з різних континентів у відповідь на чергову російську виставу в Стамбулі.

15 жовтня в Москві буде перший арабський саміт, куди запрошені всі лідери та генеральний секретар Ліги арабських держав, – відповідає Путін.

І це після того, як візит Трампа на Близький Схід закінчився обіцянкою Саудівської Аравії інвестувати в США $600 млрд, США - продати їм озброєння на $142 млрд, а з ОАЕ планується партнерство в ШІ.

Миру не буде, доки Росія не відчує силу - вкотре говорить Україна.

Поки на столі угоди, а не санкції, поставки Україні озброєння та ізоляція РФ – це не про силу.

Продовжувати грати свою роль в російській виставі, як би добре це не робилося – це шлях в протилежному від миру напрямку

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Джерело
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Теги: путін війна переговори росія

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Агія Загребельська

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