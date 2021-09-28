Чи може бути зрадником людина з українським прапором?

Їх помилково називають агентами Кремля. Але ж вони український прапор возять!

Подивіться, Поклонська у вишиванці. Давайте її підтримаємо!

Дивіться, це російський пропагандист Кісельов. Але він вдягнув національну символіку України. Виходить він молодець. Давайте його підтримаємо!

А це зрадниця Поклонська. Зрадниця? Як би не так! Подивіться, вона у вишиванці. Давайте її підтримаємо! Очевидно що вона за Україну.

А це Рабинович, Медведчук, Бойко. Їх помилково називають агентами Кремля. Але ж вони український прапор возять!

Хіба людина з прапором може бути зрадником? Давайте їх підтримаємо!

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