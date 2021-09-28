Чи може бути зрадником людина з українським прапором?
Подивіться, Поклонська у вишиванці. Давайте її підтримаємо!
Дивіться, це російський пропагандист Кісельов. Але він вдягнув національну символіку України. Виходить він молодець. Давайте його підтримаємо!
А це зрадниця Поклонська. Зрадниця? Як би не так! Подивіться, вона у вишиванці. Давайте її підтримаємо! Очевидно що вона за Україну.
А це Рабинович, Медведчук, Бойко. Їх помилково називають агентами Кремля. Але ж вони український прапор возять!
Хіба людина з прапором може бути зрадником? Давайте їх підтримаємо!