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    Думки вголос

    Чи може бути зрадником людина з українським прапором?

    • Антон Ходза

      Блогер

    •  glavcom.ua
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    Їх помилково називають агентами Кремля. Але ж вони український прапор возять! - Чи може бути зрадником людина з українським прапором?
    Їх помилково називають агентами Кремля. Але ж вони український прапор возять!

    Подивіться, Поклонська у вишиванці. Давайте її підтримаємо!

    Дивіться, це російський пропагандист Кісельов. Але він вдягнув національну символіку України. Виходить він молодець. Давайте його підтримаємо!

    А це зрадниця Поклонська. Зрадниця? Як би не так! Подивіться, вона у вишиванці. Давайте її підтримаємо! Очевидно що вона за Україну.

    А це Рабинович, Медведчук, Бойко. Їх помилково називають агентами Кремля. Але ж вони український прапор возять!

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    Чи може бути зрадником людина з українським прапором?
    Чи може бути зрадником людина з українським прапором?
    Чи може бути зрадником людина з українським прапором?

    Хіба людина з прапором може бути зрадником? Давайте їх підтримаємо!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Наталія Поклонська Віктор Медведчук Вадим Рабінович Юрій Бойко прапор
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    Чи може бути зрадником людина з українським прапором?