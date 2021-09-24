Шуфрич став співвласником каналу з орбіти Медведчука

Нардеп від ОПЗЖ каже, що підписав угоду про невтручання в редакційну політику журналістського колективу

Народний депутат від «Опозиційної платформи – за життя» Нестор Шуфрич став власником долі в «Першому незалежному телеканалі», який пов’язують з кумом президента РФ Віктором Медведчуком. Про це повідомила пресслужба Шуфрича.

«Сьогодні я прийняв пропозицію від журналістів колективу телеканалу «Перший Незалежний» про входження до складу співвласників з мажоритарною часткою. Відразу ж підписав угоду про моє невтручання в редакційну політику журналістського колективу», – зазначив Шуфрич.

Він також додав, що прийняти таке рішення його спонукав конфлікт телеканалу з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, який ставив під сумнів прозорість володіння телеканалом.

Нагадаємо, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Згодом компанія колишніх співробітників холдингу Тараса Козака купила телеканал «Перший Незалежний», але його відключили від мовлення через годину після старту трансляції.

Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.

Раніше перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль пояснив, чому не зможуть завадити реінкарнації МедведчукТБ.

Водночас у Верховній Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.