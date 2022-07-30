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Антон Ходза Блогер

У Кремлі повірили, що страх є єдиними дієвим інструментом проти українців

Вчора, 16:10 glavcom.ua
Українці вперті, і мають добру пам’ять
зображення: usp-ltd.org

Кожен удар українців не заспокоює, а провокує лютувати ще більше

Рсня звикла, що жорстокість і страх дають результат. Вони переконались в цьому на прикладі власних співгромадян. Що достатньо загасити дубцями людей, посадити їх на пляшки, переламати пальці журналісту, отруїти критика, застрелити опозиціонера, і всі одразу сідають на о*ко.

І ніхто вже слова сказати не може. Живуть у страху, звикають до такого життя і тихо коряться. А потім забувають про першопричину і просто собі живуть. Але підсвідомо бояться, тож проблем не створюють. В кремлі реально повірили, що це єдиний дієвий інструмент. Інших не існує.

Але вони не врахували різницю менталітетів. Українці не такі. Українці вперті, і мають добру пам’ять. І не забувають, хто нам зло чинив. Українці вміють лютувати. І кожен удар українців не заспокоює, а провокує лютувати ще більше.

Рсня поки цього не зрозуміла. А коли до них допре – буде вже пізно.

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Теги: війна росія

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Антон Ходза

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