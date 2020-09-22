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    Думки вголос

    Вже є, де купити футболку з Путіним. В Україні запустили російський онлайн-магазин Wildberries

    • Антон Ходза

      Блогер

    • Розсилка
    Вже є, де купити футболку з Путіним. В Україні запустили російський онлайн-магазин Wildberries

    Служба безпеки України як вам взагалі вся ця ситуація?

    Така зрада, що аж у дупі пече.

    ЗМІ повідомили, що нарешті російський онлайн-магазин кугутських шмоток Wildberries запустився і для України.

    Нарешті!

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    Вже є, де купити футболку з Путіним. В Україні запустили російський онлайн-магазин Wildberries
    Вже є, де купити футболку з Путіним. В Україні запустили російський онлайн-магазин Wildberries
    Вже є, де купити футболку з Путіним. В Україні запустили російський онлайн-магазин Wildberries
    Вже є, де купити футболку з Путіним. В Україні запустили російський онлайн-магазин Wildberries
    Вже є, де купити футболку з Путіним. В Україні запустили російський онлайн-магазин Wildberries
    Вже є, де купити футболку з Путіним. В Україні запустили російський онлайн-магазин Wildberries
    Вже є, де купити футболку з Путіним. В Україні запустили російський онлайн-магазин Wildberries
    Вже є, де купити футболку з Путіним. В Україні запустили російський онлайн-магазин Wildberries
    Вже є, де купити футболку з Путіним. В Україні запустили російський онлайн-магазин Wildberries

    А то ми не знали, де купити футболку з Путіним. Або набір для вишивання Путіна. Або може хочете футболку Полиция России? А За ВДВ?

    А може хочете двоголову курку? А герб СРСР?

    Тут все є! І ціни у гривнях!

    Яка радість.

    Читайте також: Війна чи бізнес? Найбільший російський інтернет-магазин зайшов в Україну

    Нагадаю:

    Wildberries - це російська компанія, найбільший онлайн-рітейлер РФ.  Її засновниця - Тетяна Бакальчук, найбагатша жінка РФ.

    Найцікавіше те, що на сайті вказано, що товари в Україну доставляються Новою поштою та Meest.

    Але може це помилка чи брехня. Тому маю питання.

    Нова Пошта чи правда що ви є партнером цього магазину? Чи правда що ви плануєте доставляти в Україну їхні товари?

    Meest чи правда що ви є партнером цього магазину? Чи правда що ви плануєте доставляти в Україну їхні товари?

    Служба безпеки України як вам взагалі вся ця ситуація?
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    СРСР Нова пошта
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