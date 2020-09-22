Вже є, де купити футболку з Путіним. В Україні запустили російський онлайн-магазин Wildberries

Служба безпеки України як вам взагалі вся ця ситуація?

Така зрада, що аж у дупі пече.

ЗМІ повідомили, що нарешті російський онлайн-магазин кугутських шмоток Wildberries запустився і для України.

Нарешті!

А то ми не знали, де купити футболку з Путіним. Або набір для вишивання Путіна. Або може хочете футболку Полиция России? А За ВДВ?

А може хочете двоголову курку? А герб СРСР?

Тут все є! І ціни у гривнях!

Яка радість.

Нагадаю:

Wildberries - це російська компанія, найбільший онлайн-рітейлер РФ. Її засновниця - Тетяна Бакальчук, найбагатша жінка РФ.

Найцікавіше те, що на сайті вказано, що товари в Україну доставляються Новою поштою та Meest.

Але може це помилка чи брехня. Тому маю питання.

Нова Пошта чи правда що ви є партнером цього магазину? Чи правда що ви плануєте доставляти в Україну їхні товари?

Meest чи правда що ви є партнером цього магазину? Чи правда що ви плануєте доставляти в Україну їхні товари?

Служба безпеки України як вам взагалі вся ця ситуація?

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.