Вже є, де купити футболку з Путіним. В Україні запустили російський онлайн-магазин Wildberries
Служба безпеки України як вам взагалі вся ця ситуація?
Така зрада, що аж у дупі пече.
ЗМІ повідомили, що нарешті російський онлайн-магазин кугутських шмоток Wildberries запустився і для України.
Нарешті!
А то ми не знали, де купити футболку з Путіним. Або набір для вишивання Путіна. Або може хочете футболку Полиция России? А За ВДВ?
А може хочете двоголову курку? А герб СРСР?
Тут все є! І ціни у гривнях!
Яка радість.
Нагадаю:
Wildberries - це російська компанія, найбільший онлайн-рітейлер РФ. Її засновниця - Тетяна Бакальчук, найбагатша жінка РФ.
Найцікавіше те, що на сайті вказано, що товари в Україну доставляються Новою поштою та Meest.
Але може це помилка чи брехня. Тому маю питання.
Нова Пошта чи правда що ви є партнером цього магазину? Чи правда що ви плануєте доставляти в Україну їхні товари?
Meest чи правда що ви є партнером цього магазину? Чи правда що ви плануєте доставляти в Україну їхні товари?Служба безпеки України як вам взагалі вся ця ситуація?