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    Олександр Усик у соцмережах звернувся до українців (відео)

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    Без травм у бою не обійшлося - Олександр Усик у соцмережах звернувся до українців (відео)
    Без травм у бою не обійшлося
    Фото: скріншот із відео Олександра Усика

    Спортсмен подякував співвітчизникам, які його підтримували, та тим, хто критикував

    Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик після бою звернувся до українців. Відповідне відео він опублікував у Instagram.

    «Я дуже вас усіх сильно люблю. За вашу підтримку. За ваші яскраві слова. За НЕ підтримку. Пояси їдуть додому. Усім добра», – сказав боксер.

    На відео також видно, що без травм у бою не обійшлося. Так, під очима у спортсмена гематоми, а також розсічена брова.

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    Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

    Олександр Усик прокоментував перемогу над Ентоні Джошуа.

    «Це означає дуже багато для мене. Бій пройшов саме так, як я і планував. Було кілька моментів, коли Джошуа затискав мене, але це незначні речі. Не було завдання зупинити бій в 12-му раунді. Спочатку я хотів це зробити, влучив, кинувся, але мій тренер привів мене до тями», – розповів боксер.

    «Це була ще не найкраща моя версія», – сказав Усик.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.

    Як відомо, Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.

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    Теги: прапор IBF Олександр Усик речі тренер WBC WBA WBO Ентоні Джошуа Instagram
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    Олександр Усик у соцмережах звернувся до українців (відео)