Протести на Банковій: ми або зробимо нормальну країну, або будемо жити як білоруси та росіяни

У країні на найвищих посадах перебувають зрадники, а комусь шкода стінку та двері

Коротке резюме того, що відбулося.

1. В країні суди помножені на нуль. Це навіть сам Зеленський визнав.

2. Ручним судом закрили Стерненка. І Антоненка. Явно політична справа.

3. Ручним судом керує Портнов, який свого часу порозставляв на посади суддів і вони йому винні. Або мають спільні справи.

4. Портнов, за даними людей, надає певні послуги певним особам із оточення Зеленського.

5. Люди виходили на безліч мирних і спокійних протестів, щоб продемонструвати, що таке «правосуддя» не пройде.

6. В ОПУ подумали, що на такі протести можна покласти, і вони не страшні.

7. Людей це обурило, і гнів вилився у арт-проєкт на стінах ОПУ. Акція пройшла мирно, жодна собака не постраждала.

8. Одразу ж повилазило багато експертів, які точно знають як треба протестувати. А отак не треба.

9. Також згадали за інституції та їхнє паплюження. При цьому що за інституція така ОПУ чомусь ніхто не згадав. Інституція, яка наділена фактично найширшими повноваженнями, яка не підконтрольна парламенту, не виписана в Конституції, але силу має більшу за Кабмін. І чому сам Єрмак та його заступники мають таку владу і такий вплив – ніхто чомусь не питає.

10. Також хотів би висловити здивування тими людьми, для яких обмальована фарбами стіна – це проблема державного значення. А люди, які без вини багато днів сидять в тюрмі – це не проблема.

11. Чомусь критики мало згадують по першопричину того, що відбулося. А вона наступна – в країні вже є політв‘язні. В країні стагнація судової системи. В країні менти мають колосальну владу. В країні на найвищих посадах зрадники та рсня. А жалко стінку та двері. Логічно.

12. У Європі та Штатах за ніч перевернули б усе місто. І проблема була б вирішена. Бо там йдеться про цінності і свободи, а не про мідну табличку.

13. Ми зараз або зробимо нормальну країну, або будемо жити так як білоруси та росіяни.

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