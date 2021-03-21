Заступник Авакова назвав Порошенка «зацікавленим» у погромах біля Офісу президента

«Що гірше, то краще для Порошенка», заявив Антон Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.

Про це він заявив в ефірі «Радіо Свобода».

Геращенко наголосив, що «це точно не мирна акція», розгром майна Офісу президента є провокацією, а учасників акції треба розділяти на дві частини – мирні мітингувальники та, власне, провокатори.

«Замовники цієї акції, я би сказав провокації, мріють, щоб вийшла поліція, застосувала силу, пролилася кров. Після цього президента звинуватили б у тому, що він не дає громадянам висловлювати свою думку на мирних мітингах, але ми не будемо йти шляхом такої провокації», – сказав заступник міністра.

Він запевнив, що у правоохоронців достатньо сил, аби забезпечити громадський порядок. Також Геращенко зазначив, що більшість мітингувальників – «чесні люди, які спокійно себе ведуть».

«Але є декілька десятків осіб, дії яких зафіксовані на відео з різних ракурсів, які будуть нести відповідальність за хуліганські дії, за псування державного майна, за розбите скло. Мирні мітингувальники можуть висловлювати свою думку, як і гарантує Конституція», – сказав Геращенко.

На запитання, хто ж є цим замовником провокацій, він відповів: «Зацікавленою особою є Петро Олексійович Порошенко, це моя особиста думка. Що гірше, то краще для Порошенка».

Зазначимо, заступник Авакова також пригрозив активістам на Банковій відповідальністю за хуліганство.

Вже після опівночі поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Біля Печерського відділку поліції, де його утримують, сталися сутички з правоохоронцями.

Відомо, що затриманий на Банковій – ветеран АТО Владислав Стафійчук. Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники застосовували димові шашки, петарди та фаєри, а також кидали фарбою в будівлю Офісу президента, розписували фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як відомо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Як повідомлялося раніше, 19 березня суддя Приморського районного суду Одеси відмовилася звільняти з-під варти колишнього очільника одеського осередку «Правого сектору», активіста Сергія Стерненка.

У суботу зранку прихильники засудженого до семирічного увʼязнення активіста Сергія Стерненка вимагали його звільнення під стінами Одеського слідчого ізолятора, де зараз знаходиться засуджений.