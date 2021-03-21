В «ЄС» відповіли Геращенку на слова про причетність Порошенка до сутичок під Офісом президента

Пандемія не означає, що параною не слід лікувати, – «Європейська солідарність»

У партії «Європейська солідарність» відповіли заступнику глави Міністерства внутрішніх справ України Антонові Геращенку на слова про причетність лідера політсили Петра Порошенка до сутичок під Офісом президента, де мітингували прибічники активіста Сергія Стерненка.

«Пандемія коронавірусу не означає, що параною не слід лікувати... Наявність параної не означає, що за поширення брехні не треба вибачатися. Сподіваємося, у пана Геращенка вистачить волі та совісті спростувати дезінформацію», – ідеться в повідомленні партії у Facebook від 20 березня.

В «Європейській солідарності» засудили наругу над державними символами.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

До слова, Антон Геращенко підписав згоду на донорство у випадку смерті його мозку.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.