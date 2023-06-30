Головна Думки вголос Олександр Михельсон
search button user button menu button
Олександр Михельсон Журналіст

Більшість українців відчули тягар війни на собі. Але є нюанс

glavcom.ua
Хтось поховав уже 10 чи 20 чи більше друзів
фото: ЗСУ

Що не так з соціальними опитуваннями про війну

Всі вже, напевне, в курсі опитування КМІС, за яким 78% українців мають серед рідних та/або знайомих загиблих та/або поранених.

З детального аналізу цих цифр випливає один неафішований, бо неприємний, факт.

Дивіться. Середня кількість знайомих, які загинули/поранені, у кожного з цих 78% – сім осіб. 64% мають мінімум одного пораненого при середній кількості 5; 63% мають мінімум одного загиблого знайомого при середній кількості 3.

Що це означає? Це означає, що є люди, чиє оточення (і їх самих) війна не зачіпає взагалі – а є, навпаки, ті, хто повністю в неї занурений. Плюс усі проміжні стадії.

І в когось не постраждав ніхто. А хтось поховав уже 10 чи 20 чи більше друзів.

Тобто тягар війни традиційно тягне на собі тільки частина суспільства.

Насправді, впевнений, соціологи мають і відповідний розклАд, але... «Не на часі» озвучувати...

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: соцопитування війна українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдиний телемарафон все частіше отримує критику на свою адресу
«Тепла ванна» для українців. Кому це потрібно?
31 травня, 13:30
Бойова підготовка новобранця проходить успішно
Козловський показав свіжі кадри тренувань на полігоні (фото)
28 червня, 10:47
ЗСУ відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворогу: втрати окупантів
30 травня, 18:56
Затоплений центр Нової Каховки
Підрив ГЕС. Вода підтопила центр Нової Каховки (відео)
6 червня, 12:48
Місцеві мешканці взялися рятувати майно та свійських тварин
Катастрофа на Херсонщині: як українці долають наслідки підриву ГЕС (відео)
6 червня, 16:57
63 держави у 2018-2022 роках виступили у ролі експортерів озброєнь
Світові військові витрати у 2022 році досягли рекордного рівня – SIPRI
12 червня, 07:15
Нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу Shahed, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»
26 бойових зіткнень. Результати пекельних боїв на сході
15 червня, 18:59
Євген Пригожин заявив, що чекає відповіді від міноборони Росії щодо «контракту» власної розробки
Пригожин вкотре хоче підірвати авторитет військового керівництва РФ – британська розвідка
20 червня, 09:36
Росія потайки передала Угорщині українських полонених
Угорщина заявила, що відпустила українських полонених, яких їй передала Росія
20 червня, 09:04

Олександр Михельсон

Більшість українців відчули тягар війни на собі. Але є нюанс
Більшість українців відчули тягар війни на собі. Але є нюанс
Цікаве спостереження щодо бійки українських та російських футболістів
Цікаве спостереження щодо бійки українських та російських футболістів
Артем Скоропадський. Випускник МГУ та переконаний український націоналіст
Артем Скоропадський. Випускник МГУ та переконаний український націоналіст
Шизорашизм, який нам варто розуміти
Шизорашизм, який нам варто розуміти
Одна з причин, чому Україна переможе
Одна з причин, чому Україна переможе
Ядерний шантаж Кремля. Триває війна нервів
Ядерний шантаж Кремля. Триває війна нервів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС
28K
Німеччина змінює правила отримання соціальної допомоги для біженців з України
25K
Ймовірний теракт на ЗАЕС: Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти
22K
Розвідка: Окупанти отримали наказ залишити територію ЗАЕС до 5 липня
13K
Патріарх Кирило розказав, як він надурив спецпосланця Папи Римського
9405
Генштаб повідомив, чим ворог атакував Україну вночі

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
Сьогодні, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту