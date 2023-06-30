Більшість українців відчули тягар війни на собі. Але є нюанс

Хтось поховав уже 10 чи 20 чи більше друзів

Що не так з соціальними опитуваннями про війну

Всі вже, напевне, в курсі опитування КМІС, за яким 78% українців мають серед рідних та/або знайомих загиблих та/або поранених.

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З детального аналізу цих цифр випливає один неафішований, бо неприємний, факт.

Дивіться. Середня кількість знайомих, які загинули/поранені, у кожного з цих 78% – сім осіб. 64% мають мінімум одного пораненого при середній кількості 5; 63% мають мінімум одного загиблого знайомого при середній кількості 3.

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Що це означає? Це означає, що є люди, чиє оточення (і їх самих) війна не зачіпає взагалі – а є, навпаки, ті, хто повністю в неї занурений. Плюс усі проміжні стадії.

І в когось не постраждав ніхто. А хтось поховав уже 10 чи 20 чи більше друзів.

Тобто тягар війни традиційно тягне на собі тільки частина суспільства.

Насправді, впевнений, соціологи мають і відповідний розклАд, але... «Не на часі» озвучувати...