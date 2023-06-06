Катастрофа на Херсонщині: як українці долають наслідки підриву ГЕС (відео)

Вода підтопила багато населених пунктів Херсонщини

6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС, що спричинило екологічну катастрофу на Херсонщині. Місцеві мешканці розповіли, як переживають трагедію на ГЕС та рятують власне майно.

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«Вибух вночі був. Десь в п'ятій ранку прибіг дядько каже, що вода піднімається. Ми вийшли,а вона вже на два метри піднялася. До обіду – ще більше. Вода ще йде, йде дуже швидко», – розповів житель Тягинки Денис

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За його словами, міст через Інгулець затоплений повністю. Людей, які цього потребували, з села евакуювали. На відео помітно, як сильно піднявся рівень води у річці.

Також місцеві мешканці намагаються реагувати на жахливу катастрофу із максимальним позитивом, який тільки можливий в їхніх умовах.

«Пливемо… пливемо... від заборів тільки верхівки стирчать. Водний світ», – жартують чоловіки. Вулиця, яку вони пропливають на човні, майже повністю затоплена.

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Жителі Херсонщини, які мають надувні човни, намагаються врятувати тих, хто залишився.

Не забули українці й про свійських тварин. Мережу облетіли кадри, як мешканці Херсонщини витягають корів та намагаються перевести їх у безпечне місце.

Українці рятують тварин фото з відкритих джерел

Тварини також потрапили у пастки внаслідок підтоплення території. Місцеві правоохоронці намагаються надати допомогу кожному, хто цього потребує.

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Так, у пастку в районі підтоплення потрапила собака – чотирилапа не могла вибратися з неї самотужки. Поліцейські, які проїжджали повз, помітили бідолашну, й кинулися на допомогу. Працівнику поліції вдалося врятувати собаку. Він зайшов у воду, й витягнув тварину. Українські рятувальники та правоохоронці нагадують – не можна залишати тварин привʼязаними чи замкненими в умовах катастрофи. Забирайте тварин з собою в евакуацію або хоча б відвʼязуйте, щоб вони мали шанс на порятунок.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.