Світові військові витрати у 2022 році досягли рекордного рівня – SIPRI

Найближчими роками попит на основні види озброєнь ще більше зросте, прогнозує SIPRI

Світові військові витрати у 2022 році зросли восьмий рік поспіль і досягли $2,24 трлн, що є найвищим рівнем, коли-небудь зафіксованим Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень проблем миру (SIPRI). Про це йдеться у щорічному звіті SIPRI, опублікованому 12 червня.

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Зазначається, що основний вплив на зростання глобальних та регіональних військових витрат справила війна Росії проти України. Військова допомога Києву викликала зростання військових витрат у Європі та Північній Америці, де більшість країн не тільки надали ЗСУ фінансову допомогу в протистоянні Росії, але й витратили кошти на поповнення запасів військової техніки, що виснажуються, замість відправленої в Україну.

Власні військові витрати України зросли більш ніж у сім разів, перевищивши третину ВВП країни. Військові витрати Росії також збільшилися на 9,2% до попереднього року, незважаючи на економічні санкції західних країн.

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Обсяг міжнародних поставок основних озброєнь у п'ятирічний період 2018-2022 років був одним із найвищих з моменту закінчення «холодної» війни, але все-таки виявився на 5,1% нижчим, ніж у 2013-2017 роках і на 35% нижчим, ніж у 1978-2082 та 1983-1987 роках, коли постачання озброєнь досягло свого піку, зазначається у доповіді.

Зростання напруженості, особливо в Європі, викликане вторгненням Росії в Україну, робить ймовірним, що найближчими роками попит на основні види озброєнь ще більше зросте, зазначає SIPRI.

За даними стокгольмської організації, 63 держави у 2018-2022 роках виступили у ролі експортерів озброєнь. При цьому 76% загального обсягу експорту припали на п'ять найбільших постачальників: США, Росію, Францію, Китай та Німеччину. Сполучені Штати з 1950 року незмінно лідирують у цьому рейтингу, а в 2018-2022 році навіть зміцнили своє лідерство, збільшивши відрив від Росії, яка поки що зберігає другу позицію. Експорт озброєнь США був на 14% вищим, ніж у попереднє п'ятиріччя (2013-2017 років), а його частка у загальносвітовому обсязі збільшилася з 33% до 40%. Навпаки, експорт озброєнь Росією скоротився на 31%, а її частка у загальносвітовому обсязі знизилася з 22% до 16%. «Плани майбутніх поставок переконливо свідчать про те, що розрив між США та РФ буде збільшуватися і протягом кількох років Росія може перестати бути другим найбільшим постачальником основних видів озброєнь», – наголошується у доповіді.

Експорт озброєнь Францією, третього за величиною постачальника, зріс на 44%, починаючи з 2013 року, і 2022 року Париж контролював 11% світового ринку. За той же час постачання озброєнь з Китаю та Німеччини скоротилося на 23% та 35% відповідно.