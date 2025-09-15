Головна Думки вголос Олександр Михельсон
search button user button menu button
Олександр Михельсон Журналіст

У Трампа гальм для Путіна немає. А хто сказав, що є у Сі?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін і Сі Цзіньпін на військовому параді у Китаї, 3 вересня 2025 року
фото: kremlin.ru/Олександр Казаков

Путін вже давно не має чарівної кнопки «стоп» для свого бронепоїзда

Минулого тижня президент США Дональд Трамп остаточно знайшов винних у тому, що йому ніяк не вдається «спинити» російську агресію проти України. Коротко кажучи – винні всі, крім нього, ясна річ.

За останньою версією, озвученою Дональдом Фредовичем журналістам з трапу президентського літака, винні персонально Путін і Зеленський. Їх неможливо всадовити за стіл переговорів, бо між ними панує «незбагненна» ненависть.

Утім, цю думку Трамп озвучує не вперше. Ну тобто треба просто «перестать стрелять», але оці-о двоє не хочуть. Чисто з особистих причин. А більше ніяких немає, ну справді, що цим братськім народам не так?

Напередодні Трамп озвучив також версію, що винні все-таки Зеленський і Байден. Теж не нову. Цього разу він її згадав у твіті, точніше у власній Truth Social там само, де вимагав, у суботу, від «усіх країн НАТО» накласти санкції на Росію. А отоді, мовляв, і він накладе.

Зараз Трамп раз у раз повторює дві речі. По-перше, Європа повинна «припинити купувати нафту» у Росії (не уточнюючи, що це роблять головно трампофіли Орбан і Фіцо), плюс накласти вторинні санкції на Індію й Китай.

По-друге, в усьому винні, як уже сказано, Зеленський та Байден. Путін іноді згадується, іноді ні. За кого Трампу більше «болить душа» – очевидно з того, що, говорячи про жертв війни, він зазвичай старається не згадувати про цивільних, а каже тільки про солдатів, причому в першу чергу – про російських.

Хоча насправді душа явно не болить у принципі – досить згадати ранішу заяву про цю війну як витребеньки «хлопчиків, яким іноді треба дати побитися ще». Щоб вони, значить, вгамувалися. На цьому тлі постійні мантри про нібито прагнення «припинити кровопролиття» виглядають вже навіть не смішно.

За всією цією балаканиною вже цілком очевидно, що жодних рішучих кроків проти агресора ця американська адміністрація робити не хоче й не збирається; «ніяка» реакція на провокацію росіян з дронами в Польщі та Румунії це теж підтверджує, але загалом все ясно і без того.

Найголовніше, що згадана балаканина вкупі з «санкційною» темою успішно витісняє тему американської збройної допомоги Україні в її самозахисті.

Авжеж, республіканці у США ставляться до Росії неприхильно, цього не може змінити навіть Трамп – і тому він мусить раз у раз робити вигляд, що якось підтримує українців. Є згода продавати зброю Європі, щоб та передавала її Україні – але немає жодної зафіксованої програми таких продажів, і коли Європа стикатиметься з дедалі більшими загрозами від Москви вже безпосередньо собі, то буде все більше «несподівано» виявлятися, що для Києва закуплених в Америці озброєнь вже не вистачає. Самим потрібно.

Питання ж системної заміни прямих, ще «байденівських» постачань зброї новими, «трампівськими», давно не стоїть на порядку денному. І оскільки Трамп знову став згадувати публічно стару казку про нібито «подаровані» Україні Байденом 350 мільярдів, то єдине питання тут – чи доведуть до кінця хоч те, що є. Хай навіть з постійними палицями в колеса, в яких – поки що – завжди «винні» очільники Пентагону.

Взяти відповідальність на себе Трамп усе ще боїться, але ж ми знаємо – його терпіння безмежне тільки щодо Путіна.

Попри всі реверанси в бік Дональда Фредовича, все це чудово розуміють і в Києві, і в європейських столицях – ну бо тут немає жодної загадки, все дуже прозоро. І європейці, схоже, все частіше тихо позирають на Китай: як далеко той дозволить зайти росіянам?

Зокрема – а чи можна все-таки якось обмежити російське просування на захід самою лише Україною?

І тут уже виникає питання, наскільки насправді потужним є китайський вплив. Зрештою, сам Путін вже давно не має чарівної кнопки «стоп» для свого бронепоїзда, який він сам же і пустив з гори без гальм. Хто сказав, що її обов’язково має Сі? 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції Китай путін Європа Дональд Трамп Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія налагодила масове виробництво безпілотникі
«Імперія дронів». Як працює конвеєр смерті Путіна: дані розвідки та розслідувачів Агресор
18 серпня, 10:45
Мова тіла і жести президентів США та Росії були яскравими
Мова тіла Трампа й Путіна та дірка в іміджі: видання Reuters дійшло невтішного висновку
16 серпня, 08:11
Колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко провів у російському полоні майже 3,5 роки
«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини
28 серпня, 16:36
Трамп має час подати апеляцію до Верховного суду до 14 жовтня
Суд США визнав більшість мит Трампа незаконними
30 серпня, 07:42
Лівітт заявила, що Україна та РФ не готові завершити війну самі
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву
28 серпня, 21:50
Геворг Серобян, який є військовослужбовцем армії РФ, отримав можливість взяти участь у чемпіонаті світу
Важкоатлети з РФ, які незаконно їздили у Крим і є членами ЦСКА, можуть отримати допуск до чемпіонату світу
3 вересня, 08:46
Грем: Ми готові ухвалити закон, що дозволяє введення нових жорстких санкцій і тарифів, які ви (президент Трамп) зможете застосовувати на свій розсуд
Грем заявив, що після атаки на Польщу Конгрес готовий підтримати санкції проти Росії
10 вересня, 22:47
Абсолютно безрозсудні дії російського уряду є частиною довгої серії провокацій - канцлер Німеччини
Мерц розповів, навіщо Путін атакував Польщу
11 вересня, 09:52
Департамент громадської безпеки штату Юта опублікував додаткові фотографії особи, яка має відношення до стрілянини в Чарлі Кірка
Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримано
12 вересня, 15:45

Олександр Михельсон

У Трампа гальм для Путіна немає. А хто сказав, що є у Сі?
У Трампа гальм для Путіна немає. А хто сказав, що є у Сі?
Путін придумав нову «миролюбну» брехню
Путін придумав нову «миролюбну» брехню
Чому Польща знову підняла тему репарацій від Німеччини
Чому Польща знову підняла тему репарацій від Німеччини
Фіговий листок Стамбула на плані Путіна
Фіговий листок Стамбула на плані Путіна
Вийшов Путін серед ночі. Що це було?
Вийшов Путін серед ночі. Що це було?
Що, якби Путін захотів спинитися
Що, якби Путін захотів спинитися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
288K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
116K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2025
11K
Центр протидії дезінформації пояснив, як китайці заселяють Сибір під носом у Кремля
6333
Ексчемпіона світу з боксу знайдено мертвим у власному будинку
2525
Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення
2340
Втрати ворога станом на 15 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua