«Тепла ванна» для українців. Кому це потрібно?

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Відмова обговорювати негативне й невигідне може призвести до поганих наслідків

Раніше метафору «тепла ванна» доречно вживали щодо влади. Та тепер, дивлячись на інформаційний скафандр, який настромили на голову суспільства, варто цей термін – тепла ванна – вживати вже й щодо народу.

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Влада, яка три роки жила в теплій ванні, де всьо будєт ха-ра-шо, вирішила в таку саму ванну помістити суспільство. Залюлюкування серйозних тем із грифом «не на часі». Замовчування кричущої проблематики. Глушення альтернативної аналітики щодо різних сценаріїв війни. Саботування якісної роботи над різними стратегіями. Відмова обговорювати негативне й невигідне, небажання колупатися в провалах, ігнор усебічного висвітлення воєнної дійсності – це та підступна тепла ванна, яка не лише збільшує кількість космонавтів навколо, але й унеможливлює кращання.

Генеалогія цього словосполучення ж бо – зі сфери суїциду. Вени перерізають саме в теплій ванні: тепла вода сповільнює згортання крові, й це повністю нівелює біль. Біль (бажано гострий) сигналізує організмові мерщій рятуватися. Тепла ванна ж заколисує й робить біль непомітним. А отже, організм не здатен на самопорятунок.

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Обговорювати все і різне – це ознака сили! Зрештою, між занадто теплою ванною й занадто холодним душем завжди є розумна середина. Вона зоветься Правда.