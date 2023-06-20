Пригожин вкотре хоче підірвати авторитет військового керівництва РФ – британська розвідка

Міноборони поставило «Вагнеру» та іншим «добровольчим формуванням» ультиматум підписати контракти до 1 липня 2023 року

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин пішов на конфронтацію з міністерством оборони РФ після того, як міністр оборони Сергій Шойгу наказав всім «добровольчим загонам», які воюють проти України, до 1 липня підписати контракти з армією. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

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Зазначається, що 19 червня 2023 року власник «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що чекає відповіді від міноборони Росії щодо «контракту» власної розробки, який він передав у міністерство трьома днями раніше.

Це сталося після ультиматуму міноборони «Вагнеру» та іншим «добровольчим формуванням» підписати контракти з міноборони до 1 липня 2023 року.

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«Хоча зміст документа Пригожина не був оприлюднений, акт його вручення підвищує ставки та, швидше за все, є черговою свідомою спробою підірвати авторитет офіційної військової влади. Тон Пригожина щодо міноборони став однозначно конфронтаційним. Міноборони майже напевно вважає це дуже невдалим в той час, коли воно бореться з контрнаступом України», – зазначили у британській розвідці.

Нагадаємо, триває 482-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.