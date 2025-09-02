Головна Думки вголос Олександр Михельсон
search button user button menu button
Олександр Михельсон Журналіст

Чому Польща знову підняла тему репарацій від Німеччини

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Навроцький заявив про необхідність репарацій від Німеччини за Другу світову
колаж: glavcom.ua

Польща, Німеччина та репарації. Чого чекати Україні та ЄС?

Те, що пан Навроцький заявив про необхідність репарацій від Німеччини за Другу світову – воно, з одного боку, й не новина.

Там же яка передісторія. Польща від таких репарацій офіційно відмовилася ще 1953 року. Ясно, це була, скажімо так, підрадянська Польща. І от аж 2017-го поляки знову підняли це питання – партія «Право і Справедливість» підняла, хто ж іще.

Німці тоді сказали: та ви ж відмовилися вже. А поляки їм: To nie my! Тим паче, те рішення, мовляв, офіційно державними друкованими органами не публікувалося і юридично обов'язкового статусу в такий спосіб не набуло.

І організували комісію з оцінки завданої шкоди. 2022-го польський сейм на основі досліджень комісії прийняв постанову, що Німеччина винна 6,2 трильйона злотих, близько 1,3 трильйона євро, значить; рейхсмарками не беремо. Ось рівно за два тижні буде рівно три роки тій постанові. А в жовтні 22-го навіть офіційну дипломатичну ноту Берліну відправили. Ну – там у відповідь знову нагадали про 53-й, плюс про угоду 1990 року «два плюс чотири», була така. І на тому наче все заглухло. Але, як бачимо, тимчасово.

На українську голову тут миттю спадає думка, що від Росії вони там не хочуть репарацій вимагати? А то як з беззахисними українськими іммігрантами воювати чи до цивілізованої Німеччини доскіпуватися, то ого які моцні! Що ж: принаймні, у тій постанові сейму 22 року було сказано, що і до правонаступниці СРСР претензії теж є.

Разом із тим, характерно, що у «репараційних» вимогах Польщі взірця 22-го року йшлося не тільки про 6,2 трильйона. У тій постанові аж вісім вимог. І три з них – взагалі не про гроші. А про такі речі, як:

  • Співпраця щодо вшанування пам’яті жертв війни.
  • Реабілітація польської меншини у Німеччині.
  • Визнання польського національного статусу у Німеччині.

Якої там реабілітації потребує польська меншина в Німеччині, і що таке має бути той національний статус – підіть спитайте. Знов-таки, українську голову такі штуки не можуть не дратувати: щодо українців цілу кампанію цькування влаштували, ще й побудовану на брехні (про співвідношення внеску українців у польську економіку і, навпаки, витрат цієї економіки на них усі ж не раз читали?). А як для себе – то вимагають прав там, де їх, по суті, й не чіпає ніхто.

Звернімо увагу, в Україні, й це навіть на четвертому році екзистенційної, з пісні слова не викинеш, війни, подібного рівня націоналізму таки й нема. Русофобія – то є, цього не заперечиш, і причина зрозуміла. А оце у польських друзів – це вже ближче навіть до шовінізму, в його оригінальному значенні, від того наполеонівського Шовена.

Та головне – не в порівняннях «нас і їх» і не в нашому обуренні, хай якому справедливому. Справа у тому, що всі ці ультраправі штуки – це все ті ж закладення мін і ліній розламів. Всередині Європи у цілому, і в польському суспільстві – теж. Така собі трампятина на мінімалках, але ж її багато скрізь, не тільки у Польщі.

Між тим, президент Навроцький точно має рацію у своїй сьогоднішній заяві, коли говорить про Польщу як дуже важливу опору НАТО на сході Європи. Але сам же закладає під цю опору згадані міни й поглиблює тріщини.

Вгадайте з одного разу, в якій столиці з цього не тільки радіють, але й обов'язково скористаються. І для нас це – проблема проблем.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща Німеччина репарації Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найкраща відповідь на усякий популістичний гармидер – не ставати частиною цього гармидеру
Польща. Популістичний гармидер
29 серпня, 19:09
Тетяна Крупа перебуває під вартою 10 місяців поспіль
Польські правоохоронці оголосили підозру Крупі
28 серпня, 13:16
Залізниця Німеччини та Бундесвер готуються до війни
Німеччина модернізує залізниці для швидкого перекидання військової техніки до України
28 серпня, 09:33
Польща максимально вкладає кошти в армію
Рекордні витрати на оборону: Польща збільшує військовий бюджет до $45 млрд
26 серпня, 12:57
Навроцький під час розмови звернув увагу лідерів, що переговори на Алясці відбуватимуться у символічну дату
Президент Польщі звернув увагу на символізм дати зустрічі Трампа з Путіним
13 серпня, 21:25
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
9 серпня, 22:37
Мерц оголосив про припинення постачання зброї Ізраїлю
Німеччина оголосила про припинення постачання зброї Ізраїлю
8 серпня, 16:11
У Німеччині проживає більше 1 млн українських біженців
Одна з країн планує скоротити виплати українським біженцям
7 серпня, 04:22
У бундестазі вірять, що йога може допомогти працівникам
Бундестаг вигадав оригінальний метод, щоб знизити стрес у працівників
4 серпня, 11:44

Олександр Михельсон

Чому Польща знову підняла тему репарацій від Німеччини
Чому Польща знову підняла тему репарацій від Німеччини
Фіговий листок Стамбула на плані Путіна
Фіговий листок Стамбула на плані Путіна
Вийшов Путін серед ночі. Що це було?
Вийшов Путін серед ночі. Що це було?
Що, якби Путін захотів спинитися
Що, якби Путін захотів спинитися
«У травні – на шашлики!» Для тих, хто цим дорікає третій рік
«У травні – на шашлики!» Для тих, хто цим дорікає третій рік
Чому західні політики усе розуміють, але вперто шукають лаврів «миротворця»
Чому західні політики усе розуміють, але вперто шукають лаврів «миротворця»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
6170
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
4685
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
3842
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
3241
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua