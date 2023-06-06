Підрив ГЕС. Вода підтопила центр Нової Каховки (відео)

Від місцевих мешканців складно отримати інформацію, адже у Новій Каховці розпочалися проблеми зі зв'язком

Через підрив Каховської ГЕС вода підтоплює Нову Каховку. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав жахливі кадри, як вода вже дісталася центру міста на Херсонщині.

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Станом на ранок були підтоплені зоопарк, літній театр, кафе і дитячий майданчик. О 12:30 стало відомо про затоплення центру міста.

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«Підрив жахливий, тому що він торкнувся не тільки проїжджої частини, дамби, на жаль, підірвана сама Каховська ГЕС, тобто машинна зала. Руйнації носять техногенний характер − об’єм води достатньо великий на даний момент падає», – зазначив мер міста Володимир Коваленко.

Вода дісталася центру Нової Каховки фото з відкритих джерел

Коваленко додав, що наразі важко отримати інформацію з міста, бо є перебої з інтернетом. Він вважає, що це росіяни почали глушити сигнал, щоб люди залишались в інформаційному вакуумі.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Зазначимо, що через підтрив, здійснений російськими нелюдами, Каховська гідроелектростанція майже повністю пішла під воду. Офіційного підтвердження цій інформації поки немає.

Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води.

Унаслідок терору росіян у Новій Каховці затопило місцевий зоопарк. Доля тварин невідома.