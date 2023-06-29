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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Трагедія у Краматорську. Навіщо поливати брудом матерів, що втратили своїх дітей?

glavcom.ua
Унаслідок ворожої атаки загинули дві сестри – Юлія та Анна Аксенченко, яким було 14 років
фото з відкритих джерел

Українцям варто навчитись глибше розбиратися в кожній ситуації

Я мовчала.

Читала і мовчала, але про це варто сказати.

Трагедія у Краматорську обернулась черговою хвилею повчань щодо матерів, які ухвалили рішення бути вдома, повернутись до родини, зважили всі «за» і «проти».

Більше за все мене вразив пост колишньої викладачки, цілої професорки КНУ, яка поливала брудом матерів, які «наче кішки не віднесли кошенят в безпечне місце».

Далі ще був пасаж про «програми в США, Канаді і ще деінде, які могли би прихистити матерів і дітей». Що ця особа може навчити майбутніх журналістів?

Я завжди прошу не засуджувати і не повчати матерів. Але не справа професорок на інших фахівців з поведінки в часи війни повчати жінок, які заняті в критичній інфраструктурі чи на державній службі, чи на виборних посадах в міськрадах. Чи просто зрозуміли, що розлука з батьком дитину травмує більше за повітряні тривоги.

І ось підтвердження моєї думки і кількох реплік – не судіть матерів, якщо не знаєте, що вони роблять. Лише зі власних знайомств знаю, як зараз в три зміни працюють лікарки, які можуть не бачити днями своїх дітей. Бо ніхто не зробить деяку роботу дистанційно із США і Канади… Крапельниці по зуму не поставиш і лікарю не подасиш тампон чи скальпель… І давайте говорити чесно – низка лікарів втекла з країни, як щурі, бо боялись мобілізації, крові, поранених. І той медперсонал, який лишився тягне зараз за себе і «того парня».

Краматорська міськрада виклала інформацію щодо загиблих близнят в кафе – 14-річних Юлі і Ані Аксенченко.

Їхня мама працює в місцевій хірургії. А отже, рятує військових, цивільних… Мама берегла дітей, як могла, рятуючи чужі життя. З повідомлення міськради стає ясно, що мама вивезла дітей в село, діти навчались дистанційно більше року. Тобто мама їх убезпечила як могла. Але підлітки сумували за мамою і інколи приїздили ненадовго в місто. Вчора вони теж приїхали побачитись із мамою, яка цілодобово на роботі.

Не засуджуйте мам, які вигрібають зараз війну. І рятують чужих людей.

«Мама шукає весільні сукні для дівчат на похорон, але в нас в місті такого немає, бо салони не працюють», – кажуть в офіційному повідомленні. Це ранить.

Мама шукає весільні сукні на похорон.

Двом дівчаткам 14 років.

Яких убили ракети.

Так не мало бути.

Сукні мали бути на весілля.

Але так уже є і це треба прийняти.

Мої щирі співчуття мамі дівчаток.

У квітні були подібні повчання матерів у Краматорську. Коли шахед влучив у дім і загинула 16-річна дівчинка. Виявилось, що це була дитина лікарів. Її мама Олена Невара була фельдшером з прийому викликів у місцевому центрі екстренної допомоги. Вона теж загинула, бо повернулась працювати додому після смерті чоловіка.

Треба вивчати деталі, а не писати про хрінових матерів, які не такі як кішки з кошенятами.

На фото Аня та Юля. Їх вбила Росія.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: діти війна українці батьки

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