ЄС висуне Путіна на Нобелівську премію?

Євросоюз завжди акцентував, що він утворений і тримається на спільних високих цінностях...

Путіна-агресора запрошують на саміт Євросоюзу. Меркель запропонувала, Макрон підтримав.

Контакти з ЄС для Путіна обірвалися після окупації Криму в 2014му. Нічого не змінилося, Крим дотепер окупований – втім Путіну дорогу до Європи відкривають.

Меркель пояснює свою ініціативу тим фактом, що на прямий контакт з Путіним уже пішла Америка, тож тепер можна і Європі.

А може, ви його ще на Нобелівську премію висунете, чому ні? За той же газ для Європи Північним потоком, чи за високозарплатне працевлаштування ексканцлерів (ФРН), експрем'єрів (Франція), ексміністрів (Австрія) у російських (!) державних (!) нафтогазових компаніях?

Євросоюз завжди акцентував, що він утворений і тримається на спільних високих цінностях.

Тепер тримається на чомусь іншому.

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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