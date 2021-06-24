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    Думки вголос

    ЄС висуне Путіна на Нобелівську премію?

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    •  glavcom.ua
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    ЄС висуне Путіна на Нобелівську премію?

    Євросоюз завжди акцентував, що він утворений і тримається на спільних високих цінностях...

    Путіна-агресора запрошують на саміт Євросоюзу. Меркель запропонувала, Макрон підтримав.

    Контакти з ЄС для Путіна обірвалися після окупації Криму в 2014му. Нічого не змінилося, Крим дотепер окупований – втім Путіну дорогу до Європи відкривають.

    Меркель пояснює свою ініціативу тим фактом, що на прямий контакт з Путіним уже пішла Америка, тож тепер можна і Європі.

    А може, ви його ще на Нобелівську премію висунете, чому ні? За той же газ для Європи Північним потоком, чи за високозарплатне працевлаштування ексканцлерів (ФРН), експрем'єрів (Франція), ексміністрів (Австрія) у російських (!) державних (!) нафтогазових компаніях?

    Євросоюз завжди акцентував, що він утворений і тримається на спільних високих цінностях.

    Тепер тримається на чомусь іншому.

    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС Крим Росія Німеччина Ангела Меркель Путін Франція Еммануель Макрон
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    ЄС висуне Путіна на Нобелівську премію?