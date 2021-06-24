ЄС висуне Путіна на Нобелівську премію?
Євросоюз завжди акцентував, що він утворений і тримається на спільних високих цінностях...
Путіна-агресора запрошують на саміт Євросоюзу. Меркель запропонувала, Макрон підтримав.
Контакти з ЄС для Путіна обірвалися після окупації Криму в 2014му. Нічого не змінилося, Крим дотепер окупований – втім Путіну дорогу до Європи відкривають.
Меркель пояснює свою ініціативу тим фактом, що на прямий контакт з Путіним уже пішла Америка, тож тепер можна і Європі.
А може, ви його ще на Нобелівську премію висунете, чому ні? За той же газ для Європи Північним потоком, чи за високозарплатне працевлаштування ексканцлерів (ФРН), експрем'єрів (Франція), ексміністрів (Австрія) у російських (!) державних (!) нафтогазових компаніях?
Євросоюз завжди акцентував, що він утворений і тримається на спільних високих цінностях.
Тепер тримається на чомусь іншому.
Джерело: блог Анатолія Гриценка