Що тепер Зеленський скаже очі-в-очі рідним загиблих на Майдані?

Анатолій Гриценко голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

Анатолій Гриценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент перед зустріччю звільнених українців фото: ukrinform

Радість затьмарена сльозами. І брехнею

Цинічно-цнотливий Євросоюз [поширив неправду і зробив вигляд нібито] сподівається, що навіть після обміну винні у розстрілі Майдану будуть притягнуті до відповідальності (цитата): «Ми беремо до відома обмін особами, пов'язаними з трагічними подіями на Майдані в 2014 році. Ми очікуємо, що всі звинувачення будуть розслідуватися і надалі, а зацікавлені сторони забезпечать притягнення винних до відповідальності».

Нахабно-агресивна Росія [радісно послала всім свій fuck] знає точно, що нікого із звільнених убивць Майдану і терористів Київ більше переслідувати не буде (цитата): «Київ взяв на себе зобов'язання не переслідувати звільнених осіб. В рамках угоди сторони зобов'язалися завершити процедури помилування і не відновлювати переслідування осіб, що будуть звільнені. Київ гарантував «процесуальну очистку» і для тих з них, кому ще не винесено вирок суду».

Євросоюз, так само як і Росія у своїх публічних заявах залишили без коментарів той важливий і очевидний факт, що і в Мінських угодах, і в документах Нормандського формату, коли йшлося про обмін полоненими і про амністію, то малися на увазі учасники подій на території ОРДЛО, які почалися весною 2014го - і що про Беркут/убивць Майдану ще до війни, чи про терористів, які вбивали наших людей під час війни, але за межами ОРДЛО (Харків, Маріуполь, Київ...) у всіх тих «домовленостях» жодного слова немає!

Я не знаю, що тепер Зеленський зможе сказати очі-в-очі рідним загиблих на Майдані, рідним загиблих у Харкові, Маріуполі, Києві... І чи скаже він їм щось взагалі?

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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