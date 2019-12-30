Україна буде домовлятися про повернення ще 300 полонених



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Переговори про обмін будуть проходити в Мінську Фото: Офіс президента

Українській стороні відомо, що в містах позбавлення волі перебуває близько 200 осіб, в яких відсутні документи

На переговорах в Мінську Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі українська сторона намагатиметься домовитись про звільнення ще близько 300 людей.

Про це заявила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська.

Зокрема, за її словами, українська сторона має підтвердження про перебування на окупованій частині Донбасу 100 осіб. Водночас, за її словами, українській стороні відомо, що в містах позбавлення волі перебуває близько 200 осіб, в яких відсутні документи.

«Надалі ще величезне завдання, тому що у нас на сьогодні є дійсне підтвердження щодо близько 100 людей, які мають документи, їхні родичі приносять їхні документи і показують, що ось дивіться: слідчий ізолятор приймає передачі та видає відповідні довідки», - сказала Лутковська.

«Я об’єктивно розумію, що ще близько 200 людей там знаходяться без документів. У них просто немає тих родичів, які можуть запитати на непідконтрольній території, умовно кажучи, де-факто «посадову особу» про стан цієї людини і, відповідно, не можуть отримати документи. Тому я так приблизно передбачаю, що ще стосовно 300 людей ми будемо вести перемовини», - заявила Лутковська.

До слова, Кремль сподівається, що після обміну Україна перейде до закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

Також він сказав, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Так, Ольга Терлецька та Марина Волкова сказали, що не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію.

Джерело: УНІАН