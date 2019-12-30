Кремль після обміну висунув Україні умову щодо статусу Донбасу



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Росія вимагає закріпити особливий статус Донбасу в Конституції України

В РФ назвали обмін полоненими «кроком до подальшої реалізації всього комплексу гуманітарних і політичних заходів, зафіксованих у Мінських домовленостях»

Представник Росії на переговорах у Мінську Борис Гризлов сподівається, що після обміну Київ «може перейти до реалізації своїх зобов’язань» і закріпити особливий статус Донбасу в Конституції.

Про це повідомляє ТАСС.

Гризлов назвав обмін полоненими «кроком до подальшої реалізації всього комплексу гуманітарних і політичних заходів, зафіксованих у Мінських домовленостях».

«У рамках цієї угоди сторони зобов’язалися завершити процедури помилування і не відновлювати переслідування осіб, що будуть звільнені. Київ гарантував «процесуальну очистку» для тих із них, кому ще не винесено вирок суду» — заявив Гризлов.

Нагадаємо, 18 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу.

10 грудня у Раді зареєстрували зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

А 11 грудня нардепи схвалили даний проєкт закону за основу і в цілому.

Як повідомлялося, у законопроєкті про особливий статус Донбасу змінили лише цифри.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік. Глава держави сказав також, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.

Як відомо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.