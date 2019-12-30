Євросоюз очікує, що в Україні продовжать розслідувати «справи Майдану»



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У ЄС сподіваються, що ті, хто несе відповідальність у злочинах на Майдані, були притягнуті до правосуддя

Євросоюз вітає масштабний обмін утримуваними особами, що відбувся 29 грудня за рішенням Тристоронньої контактної групи, та очікує, що розслідування злочинів проти Майдану та зусилля з притягнення винних до відповідальності будуть продовжені.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Масштабний обмін ув’язненими відбувся після угоди, яку було досягнуто Тристоронньою контактною групою. Це добрий приклад імплементації одного із заходів, погоджених під час четвертого Нормандського саміту від 9 рудня. Європейський Союз очікує, що всі сторони скористаються цим імпульсом. Робота з виконання заходів, погоджених під час саміту, має бути продовжена», - йдеться у документі.

«Ми взяли до уваги обмін людей, які пов’язані із трагічними подіями на Майдані у 2014 році. Ми очікуємо, що буде продовжено розслідування всіх звинувачень та всі залучені сторони забезпечать, щоб ті, хто несе відповідальність (у злочинах), були притягнуті до правосуддя», - зазначив речник ЄС.

У заяві Євросоюз також підтвердив підтримку переговорам в «нормандському форматі», зусиллям, що здійснюються ОБСЄ та Тристоронньою контактною групою. Європейська сторона ще раз наголосила на необхідності повної імплементації Мінських домовленостей, включаючи постійне припинення вогню.

«Це єдиний шлях для досягнення змістовного та мирного рішення для конфлікту на сході України. Європейський Союз залишається непохитним у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України», - йдеться у заяві ЄС.

До слова, США також вітають звільнення українських полонених.

Нагадаємо, президент України після обміну заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

Водночас Зеленський пообіцяв, що «справи Майдану» продовжать розслідувати.

Джерело: Укрінформ