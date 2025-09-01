Фото, яке має стривожити західних лідерів

Ще не все втрачено, але потрібно прокидатися

На місці західних лідерів, я би серйозно задумався, дивлячись на це фото.

Можна тішити себе ілюзіями далі аж до повного краху, але нинішня антизахідна коаліція вже майже сформована.

І вона діє. Вона готова до війни. Вона вже воює.

Захід все ще може перемогти коаліцію антизахідних диктатур, але цього ніколи не станеться, якщо він не подолає свою психологічну та ідентичну слабкість.

Якщо Захід не загадає про свій воїнський етос, якщо не повернеться до культу служіння, а не лише культу егоїзму і комфорту, якщо Захід не згадає про своїх священних королів і міфічних героїв, якщо не згадає про Бога і вогонь справжньої віри у свою ідентичність та місію – він буде зметений азійськими диктатурами. Це – справжні європейські цінності.

Я вірю в європейську цивілізацію. Ще не все втрачено, але потрібно прокидатися. Терміново.