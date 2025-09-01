Головна Думки вголос Андрій Іллєнко
search button user button menu button
Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Фото, яке має стривожити західних лідерів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін та Моді прибули до Китаю на запрошення Сі Цзіньпіна
фото з відкритих джерел

Ще не все втрачено, але потрібно прокидатися

На місці західних лідерів, я би серйозно задумався, дивлячись на це фото.

Можна тішити себе ілюзіями далі аж до повного краху, але нинішня антизахідна коаліція вже майже сформована.

І вона діє. Вона готова до війни. Вона вже воює.

Захід все ще може перемогти коаліцію антизахідних диктатур, але цього ніколи не станеться, якщо він не подолає свою психологічну та ідентичну слабкість.

Якщо Захід не загадає про свій воїнський етос, якщо не повернеться до культу служіння, а не лише культу егоїзму і комфорту, якщо Захід не згадає про своїх священних королів і міфічних героїв, якщо не згадає про Бога і вогонь справжньої віри у свою ідентичність та місію – він буде зметений азійськими диктатурами. Це – справжні європейські цінності.

Я вірю в європейську цивілізацію. Ще не все втрачено, але потрібно прокидатися. Терміново.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Європа Китай путін росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фон де Ляєн: Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки
Розгортання миротворчих військ в Україні: Урсула фон дер Ляєн поділилася планами Європи
Сьогодні, 00:28
Дружина Філімонова під час тривог ховається у бомбосховищі, і змушує гумориста робити те саме
Рятує куб. Відомий гуморист розповів, куди тікає під час повітряних тривог
22 серпня, 08:37
Маск розглядає можливість підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися в президенти в 2028 році
Маск призупиняє плани зі створення політичної партії: газета WSJ назвала причину
20 серпня, 07:16
Росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту
Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ
17 серпня, 10:21
Трамп зазначив, що повернеться до питання санкцій проти Росії лише у випадку, якщо тристоронні переговори не принесуть прогресу
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
17 серпня, 06:06
Не було жодних ознак, що Путін готовий відмовитися від своєї головної мети – контролювати Україну
Як Путін перехитрив Трампа на Алясці – Politico
16 серпня, 17:19
Суровикіно є стратегічним логістичним вузлом
Дрони атакували залізницю у Волгоградській області (відео)
7 серпня, 06:44
«Нафтогаз» стягне з Росії 120 млн євро в Австрії
«Нафтогаз» стягне з РФ понад $5 млрд за активи в Криму
4 серпня, 16:13
Віткофф повідомив, що ХАМАС нібито готовий скласти зброю для припинення конфлікту
Спецпредставник Трампа заявив про роботу над планом завершення війни у Секторі Газа
3 серпня, 06:18

Андрій Іллєнко

Фото, яке має стривожити західних лідерів
Фото, яке має стривожити західних лідерів
Убивство Парубія. Висновки для пересічного українця
Убивство Парубія. Висновки для пересічного українця
Міста на Донбасі помирають швидко
Міста на Донбасі помирають швидко
Все в обмін на ніщо. Ось що пропонував Трамп
Все в обмін на ніщо. Ось що пропонував Трамп
Чи треба слухатися американців? Згадаймо, 1991 рік
Чи треба слухатися американців? Згадаймо, 1991 рік
Марш УПА. Історія про 14 жовтня
Марш УПА. Історія про 14 жовтня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
49K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
48K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
7289
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
5985
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua