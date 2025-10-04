Чому Москва провокує НАТО: дві ключові причини

РФ і далі нарощуватиме агресію проти НАТО

Московія і далі буде нарощувати агресивні дії проти країн НАТО.

«Шахеди» на Польщу, військові літаки над Естонією, дрони над військовими базами Данії та провокації у данських протоках. Причин дві.

Стратегічний тупик в Україні. Відчуття, що Захід не готовий до справжньої бійки. Попри всю свою економічну (тотальну) та демографічну (кратну) перевагу.

Так, у московитів значно менше ресурсів, ніж у НАТО. Вони з побитою українцями мордою. Вони загрузли у безпросвітному дроновому Вердені в українських степах.

Але вони бачать – психологічно Захід не готовий. І вони будуть нарощувати провокації. Поки що гібридні і на межі. Але побачите, буде прямий військовий удар.

І далі – або Захід відповідає адекватно. Або НАТО кінець: у Східній Європі приходять до влади проросійські режими, на Заході – остаточно беруть гору пораженці. Якщо ж Захід відповідає адекватно – Московії остаточно кінець.

Так що, західні партнери і друзі, прийміть неминуче. Ми – остання лінія оборони між вами і війною, яка вже ломиться у ваші двері.

Відчайдушно підтримуйте Сили Оборони України – головного гаранта безпеки європейської цивілізації. Поки ще є шанс виграти цю війну до того, як вона прийде у ваші домівки.