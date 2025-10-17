Будуть удари «Томагавками» по Москві, і не тільки
Дуже імовірно, що Україні дадуть «Томагавки»
Шановне панство.
Прогнозів зазвичай не роблю, але сьогодні виключення.
- Перемовини у Будапешті (якщо вони все ж відбудуться, це велике питання) завершаться так само нічим, як і перемовини на Алясці. Путін знову намагається затягти час перемовинами у надії на те, що ось-ось ми посиплемося. Але ми не посиплемося.
- Дуже імовірно, що після цього нам дадуть «Томагавки».
- У такому разі будуть удари «Томагавками» по Москві і не лише. Це не означатиме перемогу у війні. Але це важливо символічно, психологічно та з точки зору наших можливостей для ударів відплати.
- Путін розуміє, що без того, що він може продати як свою перемогу у війні – все його правління та спадщина – абсурдне криваве лайно. А збереження мілітаризованої та незалежної України – це що завгодно, але не перемога для нього. Московити обожнюють тиранів і садистів, якщо вони виграють війни. Як Сталіна. І зневажають та розстрілюють у підвалах правителів, які війни програють. Як Ніколая ІІ. Путін це добре знає. Тому нічого не зміниться – він вже зробив свою фінальну ставку.
- Сьогодні непоганий ранок у нашій зоні відповідальності. Більше 10 лише підтверджених знищень ворожої штурмової піхоти.
Працюємо далі.
