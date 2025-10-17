Головна Думки вголос Андрій Іллєнко
Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Будуть удари «Томагавками» по Москві, і не тільки

Путін знову намагається затягти час перемовинами
колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com

Дуже імовірно, що Україні дадуть «Томагавки»

Шановне панство.

Прогнозів зазвичай не роблю, але сьогодні виключення.

  1. Перемовини у Будапешті (якщо вони все ж відбудуться, це велике питання) завершаться так само нічим, як і перемовини на Алясці. Путін знову намагається затягти час перемовинами у надії на те, що ось-ось ми посиплемося. Але ми не посиплемося.
  2. Дуже імовірно, що після цього нам дадуть «Томагавки».
  3. У такому разі будуть удари «Томагавками» по Москві і не лише. Це не означатиме перемогу у війні. Але це важливо символічно, психологічно та з точки зору наших можливостей для ударів відплати.
  4. Путін розуміє, що без того, що він може продати як свою перемогу у війні – все його правління та спадщина – абсурдне криваве лайно. А збереження мілітаризованої та незалежної України – це що завгодно, але не перемога для нього. Московити обожнюють тиранів і садистів, якщо вони виграють війни. Як Сталіна. І зневажають та розстрілюють у підвалах правителів, які війни програють. Як Ніколая ІІ. Путін це добре знає. Тому нічого не зміниться – він вже зробив свою фінальну ставку.
  5. Сьогодні непоганий ранок у нашій зоні відповідальності. Більше 10 лише підтверджених знищень ворожої штурмової піхоти.

Працюємо далі.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Дональд Трамп Україна переговори

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

