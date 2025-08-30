Убивство Парубія. Висновки для пересічного українця

Андрій Парубій все життя був у політиці, у тому числі на найвищих державних посадах

Скажу не дуже популярну думку, але мені байдуже.

Андрій Парубій все життя був у політиці, у тому числі на найвищих державних посадах, Голови Верховної Ради зокрема.

Його вбили, коли він сам ішов вулицею. Йшов, а не їхав двома броньованими рендж роверами з охороною.Цілком можливо, що це було однією з причин, чому вирішили вбити саме його – символічна вага велика, а відслідкувати і вбити можна без великих зусиль.

Так от, чимало людей в Україні переконані, що усі без виключення політики, депутати, а уже тим більше посадовці калібру Голови Верховної Ради – крадуть та їздять на броньованих джипах з охороною, по іншому просто бути не може.

На жаль, це викликано тим, що значна частина депутатів і вищих посадовців дійсно крадуть і є гнилими людьми без стрижня і цінностей.

Але якщо ми будемо апріорі вважати, що всі у політиці конч*ні ублюдки і корупціонери та взагалі не цінувати тих, хто таким не є попри колосальні спокуси і можливості – у нас дійсно завжди у політиці будуть лише конч*ні ублюдки і корупціонери.