Спокою не буде. Як при цьому стати вільним?
Історія циклічна
Все повертається, все повторюється, нічого не наступає остаточно. Кінця історії не буде ніколи. Людська природа незмінна.
Змінюються декорації, але людина не змінюється. Почитайте Одісею, почитайте Біблію, почитайте Бхагавад-Гіту. Нічого не змінилося у природі людині. І ніколи не зміниться. Все суспільне зло – це проєкція зла, закладеного у людську природу.
Зло – це не якась зовнішня сліпа сила. Зло – це частина людської природи. Лінь, дурість, страх, заздрість, брехня, зрада, жорстокість, байдужість – це все частина нашої природи. Добро – це теж частина нас. Але добро перемагає не завжди. І головна битва – не зовні, а всередині. Завжди в середині себе. Не треба «бути собою» – треба перемогти у битві всередині себе.
Переможи свою слабкість, свою лінь, свою дурість, свою гординю, свою жалість до себе. І тоді є шанс прожити гідне життя.
Спокою не буде. Не варто шукати його. Прийняти трагічний хаос буття і далі йти за своїм призначенням посеред бурі – ось вища краса і сила людини. Це і є любов, вища форма любові.
Коли ти втратиш усі ілюзії, але при цьому не зійдеш зі свого шляху, коли ти прийняв трагізм буття та зберіг здатність любити усім серцем – тоді ти станеш вільним.
Читайте також:
- Хто переконав Трампа, що Україна може виграти війну: подробиці від The Telegraph
- Росія перевіряє протиповітряну оборону країн НАТО для майбутньої війни – ISW
- The Telegraph: Російські пілоти провокували НАТО на початок війни
- «Це сили швидкого реагування». Інтерв'ю з командувачем новостворених Штурмових військ ЗСУ
Коментарі — 0