Андрій Іллєнко Військовий, громадський діяч, екснардеп

Домовленості з Росією? Є єдиний шлях

Шлях до життя – перш за все зміцнюватися самим

Будь-які домовленості з Москвою – це домовленості з кривавими психопатами і патологічними брехунами.

Взагалі будь-які домовленості в міжнародній політиці – це доволі хиткі конструкції. Вони завжди під сумнівом і тримаються на взаємній вигоді чи примусі. Коли вигода чи примус зникають – зникають і домовленості.

Головна гарантія нашого існування – наша власна сила. Союзники і гарантії – теж потрібні, але як допоміжний фактор. Катастрофічна помилка – перш за все сподіватися на союзників та гарантії, а лиш потім на власні сили. Це шлях до загибелі.

Шлях до життя – перш за все зміцнюватися самим.

У нашій смузі вперше за багато місяців ворог попер масованими механізованими штурмами. Наразі спільними зусиллями вдається їх зупиняти та знищувати. Але на цьому фоні якось складно читати новини, які вже всі у майбутніх виборах.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
