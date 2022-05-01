Нацгвардія показала нові трофеї, захоплені в окупантів (фото)

У результаті запеклих боїв нацгвардійці здобули нові трофеї для українського війська

Ворожу техніку відремонтували й обладнали необхідним озброєнням

Бійці Нацгвардії у ході запеклих боїв здобули нові трофеї для українського війська. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

«Машина тягач легкого бронювання, автомобілі «Урал» та «Камаз», а також броньований автомобіль «Торнадо» – цю техніку тепер використовують українські гвардійці для оборони східних кордонів нашої держави», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці технічної частини Північного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії не лише відремонтували та реставрували машини, а й обладнали необхідним озброєнням.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ показали чергові трофеї, відбиті в російських окупантів. Так, наші захисники захопили в робочому стані новий танк агресора.

Відомо, що Верховна Рада звільнила від оподаткування винагороди за трофейну техніку ворога, передану Збройним силам України. Зокрема нагороди призначені для техніки, яка придатна для застосування