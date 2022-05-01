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    Події в Україні

    Нацгвардія показала нові трофеї, захоплені в окупантів (фото)

    У результаті запеклих боїв нацгвардійці здобули нові трофеї для українського війська - Нацгвардія показала нові трофеї, захоплені в окупантів (фото)
    У результаті запеклих боїв нацгвардійці здобули нові трофеї для українського війська
    фото: ngu.gov.ua

    Ворожу техніку відремонтували й обладнали необхідним озброєнням

    Бійці Нацгвардії у ході запеклих боїв здобули нові трофеї для українського війська. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

    «Машина тягач легкого бронювання, автомобілі «Урал» та «Камаз», а також броньований автомобіль «Торнадо» – цю техніку тепер використовують українські гвардійці для оборони східних кордонів нашої держави», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що фахівці технічної частини Північного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії не лише відремонтували та реставрували машини, а й обладнали необхідним озброєнням.

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    Нацгвардія показала нові трофеї, захоплені в окупантів (фото)
    Нацгвардія показала нові трофеї, захоплені в окупантів (фото)
    Нацгвардія показала нові трофеї, захоплені в окупантів (фото)
    фото: ngu.gov.ua

    Нагадаємо, раніше у ЗСУ показали чергові трофеї, відбиті в російських окупантів. Так, наші захисники захопили в робочому стані новий танк агресора.

    Відомо, що Верховна Рада звільнила від оподаткування винагороди за трофейну техніку ворога, передану Збройним силам України. Зокрема нагороди призначені для техніки, яка придатна для застосування

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    Теги: росія окупанти війна Нацгвардія машини розмінування автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    Нацгвардія показала нові трофеї, захоплені в окупантів (фото)