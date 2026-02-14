Головна Думки вголос Андрій Іллєнко
Андрій Іллєнко Військовий, громадський діяч, екснардеп

Мовчання Бубки, або Чому треба переглянути список Героїв України

Публічна реакція на вчинок Гераскевича звелася до тиші Бубки та заяви Борзова про «сам винен»
колаж: glavcom.ua

Той випадок, коли мовчання важить більше за заяви

Ми справедливо обурюємося лицемірству та подвійним стандартам чиновників МОК. Але не варто забувати, що у виконкомі МОК сидять двоє громадян України – Валерій Борзов та герой України і кавалер ордену Свободи (того самого, яким на днях був удостоєний за свою позицію Владислав Гераскевич) Сергій Бубка.

І коли всі світові медіа обговорюють вчинок Гераскевича і його дискваліфікацію, коли про це говорять іноземні політики, зірки шоу-бізнесу та спортсмени – все, на що спромоглися ці двоє носіїв усіх можливих державних регалій України – це мовчання Бубки та коментар Борзова, що Гераскевич сам винен, бо не «узгодив усе завчасно».

Це дуже показова ситуація. Вона не лише про великий спорт. Це про хвороби нашого суспільства і держави, які не зникли навіть попри війну. Політика, економіка, спорт, культура, шоу-бізнес – все це нерозривно пов’язано і все працює на країну або працює проти неї.

P.S. Повністю підтримую ініціативу народної депутатки від «Свободи» Оксани Савчук, яка пропонує позбавити Бубку та йому подібних звання Героя України. Було би добре взагалі переглянути всі списки подібних «героїв», особливо серед політиків та чиновників, щоб врешті очистити це звання від колаборантів та іншого непотребу.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: спорт політика культура звання героя Сергій Бубка Владислав Гераскевич Валерій Борзов МОК

