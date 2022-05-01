Байден знову назвав Росію агресором і звернувся до Путіна

Російський диктатор має покласти край «жорстокому вторгненню»

Президент США Джо Байден продовжує вважати Росію агресором, відповідальним за невмотивоване вторгнення в Україну.

Відповідний допис він розмістив на власній сторінці у Twitter.

«Росія є агресором, і світ повинен притягти Росію до відповідальності», – написав Байден.

Він додав, що Путін вирішив почати «жорстоке вторгнення», і він же може «зробити вибір і покласти йому кінець».

Нагадаємо, напередодні Палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України. «За» проголосували 417 представників нижньої палати Конгресу США, «проти» – лише 10.

Перед цим Конгрес США схвалив законопроєкт про конфіскацію грошей підсанкційних росіян. Активи, «заморожені» в країні, можна буде передати Києву.

Також стало відомо, що США зняли частину обмежень на передачу Україні розвідданих – Bloomberg.

Окрім того Джо Байден оголосив головну задачу Сполучених Штатів на найближчий час. За словами Байдена, США мають підготувати Україну до нового наступу російських окупантів.

28 лютого президент США виступив із промовою щодо повномасштабної війни Росії проти України. Американський лідер висловив свою підтримку українцям, які боронять свою землю від російських загарбників.