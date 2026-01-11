Головна Думки вголос Андрій Іллєнко
Андрій Іллєнко Військовий, громадський діяч, екснардеп

Росія – імперія, що залишає після себе лише пустелю

Світ стає гіршим там, де приходить Росія
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Мета існування Росії

Так виглядає Капустін Яр, з якого запускають «Орєшнік» вартістю $40 мільйонів за штуку.

Росія – імперія, що залишає після себе лише пустелю фото 1

Я не люблю імперій. Але мушу визнати, що більшість імперій все ж приносили на підкорені землі не лише свою владу, але і дещо корисне – правову систему, торгівлю, порядок, дороги, каналізацію, архітектуру та ще багато чого. Є лише одна імперія – яка поширює виключно лайно. Московія.

Феноменально, але буквально скрізь, куди вона змогла дотягнутися – усе стає гіршим, ніж було до неї. Усюди, куди вона не змогла дотягнутися – краще. Там, де вона була менше часу – краще, ніж там де вона була довше. Мета існування Московії – зробити весь світ схожим на Капустін Яр.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
