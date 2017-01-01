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    Думки вголос

    Визнання Голодомору геноцидом: одні народи мають право на справедливість, а інші - ні?

    Дуже прикро і абсолютно несправедливо, коли трагедії цілих народів стають предметами спекуляцій
    Вкрай дивну позицію зайняла влада Великої Британії. Лондон відмовився визнавати Голодомор геноцидом, натомість підтвердив своє рішення визнавати геноцидом Голокост, різанину в Сребрениці та етнічні чистки в Руанді. Уряд Сполученого Королівства пояснив свою позицію так: «Голодомор стався до прийняття Конвенції ООН про геноцид 1948 року, що
    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Вчора, 17:34
    • Розсилка

    Дуже прикро і абсолютно несправедливо, коли трагедії цілих народів стають предметами спекуляцій

    Вкрай дивну позицію зайняла влада Великої Британії. Лондон відмовився визнавати Голодомор геноцидом, натомість підтвердив своє рішення визнавати геноцидом Голокост, різанину в Сребрениці та етнічні чистки в Руанді.

    Уряд Сполученого Королівства пояснив свою позицію так: «Голодомор стався до прийняття Конвенції ООН про геноцид 1948 року, що визначила геноцид як концепцію міжнародного права, а міжнародне право не можна застосовувати ретроспективно».

    Дуже дивна аргументація. Тобто жертви геноциду до 1948 року не можуть такими вважатися, бо не були здійснені якісь бюрократичні формальності? Але ж Голокост теж відбувся до 1948 року.

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    Дуже прикро і абсолютно несправедливо, коли трагедії цілих народів стають предметами спекуляцій. Виходить, одні народи мають право на історичну справедливість, а інші - ні. Це аморально і негуманно, людський біль та горе стосуються всіх.

    Принагідно дякуємо Португалії, яка цього року визнала Голодомор геноцидом української нації.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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