Визнання Голодомору геноцидом: одні народи мають право на справедливість, а інші - ні?

Дуже прикро і абсолютно несправедливо, коли трагедії цілих народів стають предметами спекуляцій

Вкрай дивну позицію зайняла влада Великої Британії. Лондон відмовився визнавати Голодомор геноцидом, натомість підтвердив своє рішення визнавати геноцидом Голокост, різанину в Сребрениці та етнічні чистки в Руанді. Уряд Сполученого Королівства пояснив свою позицію так: «Голодомор стався до прийняття Конвенції ООН про геноцид 1948 року, що

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

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Дуже прикро і абсолютно несправедливо, коли трагедії цілих народів стають предметами спекуляцій

Вкрай дивну позицію зайняла влада Великої Британії. Лондон відмовився визнавати Голодомор геноцидом, натомість підтвердив своє рішення визнавати геноцидом Голокост, різанину в Сребрениці та етнічні чистки в Руанді.

Уряд Сполученого Королівства пояснив свою позицію так: «Голодомор стався до прийняття Конвенції ООН про геноцид 1948 року, що визначила геноцид як концепцію міжнародного права, а міжнародне право не можна застосовувати ретроспективно».

Дуже дивна аргументація. Тобто жертви геноциду до 1948 року не можуть такими вважатися, бо не були здійснені якісь бюрократичні формальності? Але ж Голокост теж відбувся до 1948 року.

Дуже прикро і абсолютно несправедливо, коли трагедії цілих народів стають предметами спекуляцій. Виходить, одні народи мають право на історичну справедливість, а інші - ні. Це аморально і негуманно, людський біль та горе стосуються всіх.

Принагідно дякуємо Португалії, яка цього року визнала Голодомор геноцидом української нації.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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