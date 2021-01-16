З 1 січня 2021 року збільшено пенсійний вік, а також страховий стаж

З 1 січня 2021 року вчергове підвищили страховий стаж для отримання пенсії, а також пенсійний вік!

Зверніть увагу, що не важливо скільки років людина фактично відпрацювала, для нарахування пенсії має значення скільки років вона (чи роботодавець) платила страхові внески.

«З 1 січня 2021 особи, що не мають страхового стажу 28 років, але які мають не менше 18 років страхового стажу, зможуть виходити на пенсію у віці 63 роки. Інші особи, які мають страховий стаж не менше ніж 15 років зможуть виходити на пенсію у віці 65 років», – Мінсоцполітики.

1 січня 2021 року в Україні перестали призначати соціальні пенсії , тим 60-річним українцям, які не мають необхідного стажу!

Тим особам, кому тимчасова допомога (соціальна пенсія) вже призначена, виплата допомоги продовжується до набуття права на пенсію…

Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» передбачено, що особи, які мають страховий стаж менше ніж 15 років, при досягненні віку 65 років можуть отримувати державну соціальну допомогу.

Таку ж допомогу можуть отримувати і особи з інвалідністю, які не мають необхідного страхового стажу для призначення пенсії, і діти, які не мають права на пенсію через втрату годувальника.

До речі, для жінок, які народилися після 1 квітня 1961 року пенсійний вік виходу на пенсію – після 60 років.

P.S. Якщо не вистачає страхового стажу, влада милостиво дозволяє докупити, вартість одного року стажу з 1 січня 2021 року – 31680 грн...