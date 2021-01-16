Найоплачуваніші пенсіонери: ПФУ назвав категорію українців
Найнижчі пенсії виплачують у Тернопільській області
Про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).
Усього в Україні 11,1 млн пенсіонерів, з них:
- 8,3 млн отримують пенсію за віком,
- 1,4 млн – за інвалідністю,
- 551,4 тис. – пенсію військовослужбовця,
- 531,8 тис. – пенсію через втрату годувальника,
- 72,8 тис. – соціальну пенсію
- 214,3 тис. – за вислугою років.
Також майже 3,5 тис. осіб отримують довічне грошове утримання суддів.
Середній розмір пенсійних виплат становить:
- військовослужбовці – 5583,21 грн;
- за віком – 3538,97 грн;
- за вислугою років – 3205,53 грн;
- через втрату годувальника – 3012,50 грн;
- через інвалідність – 2679,45 грн;
- соціальна пенсія – 1786,06 грн;
- довічне утримання суддів – 67 961,39 грн.
Що стосується регіонів, де найвище пенсійне забезпечення, то Київ посів перше місце – у середньому 4769,60 грн.
Після столиці трійка лідерів із найвищими виплатами має такий вигляд:
- Донецька обл. – 4516,53 грн;
- Луганська обл. – 4201,57 грн;
- Дніпропетровська обл. – 3954,76 грн.
Найнижчі пенсії виплачують у Тернопільській області – 2753,72 грн.
Нагадаємо, в Україні у 2021-му надбавки до пенсій за стаж підвищать двічі: у липні і в грудні. У результаті за 10 «додаткових років» доплачуватимуть на 16,5 грн більше.