  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Найоплачуваніші пенсіонери: ПФУ назвав категорію українців

    • Розсилка
    Пенсійний фонд назвав українців, які отримують найвищі пенсії - Найоплачуваніші пенсіонери: ПФУ назвав категорію українців
    Пенсійний фонд назвав українців, які отримують найвищі пенсії

    Найнижчі пенсії виплачують у Тернопільській області

    Станом на 1 січня 2021 року середній розмір пенсії в Україні серед 11,1 млн пенсіонерів становив 3,5 тисячі гривень. При цьому колишні судді отримували в 20 разів більше.

    Про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

    Усього в Україні 11,1 млн пенсіонерів, з них:

    • 8,3 млн отримують пенсію за віком,
    • 1,4 млн – за інвалідністю,
    • 551,4 тис. – пенсію військовослужбовця,
    • 531,8 тис. – пенсію через втрату годувальника,
    • 72,8 тис. – соціальну пенсію 
    • 214,3 тис. – за вислугою років.

    Також майже 3,5 тис. осіб отримують довічне грошове утримання суддів.

    Дані ПФУ про середній розмір пенсії станом на 01.01.2021
    Дані ПФУ про середній розмір пенсії станом на 01.01.2021

    Середній розмір пенсійних виплат становить:

    • військовослужбовці – 5583,21 грн;
    • за віком – 3538,97 грн;
    • за вислугою років – 3205,53 грн;
    • через втрату годувальника – 3012,50 грн;
    • через інвалідність – 2679,45 грн;
    • соціальна пенсія – 1786,06 грн;
    • довічне утримання суддів – 67 961,39 грн.

    Що стосується регіонів, де найвище пенсійне забезпечення, то Київ посів перше місце – у середньому 4769,60 грн.

    Дані ПФУ про середній розмір пенсії станом на 01.01.2021
    Дані ПФУ про середній розмір пенсії станом на 01.01.2021

    Після столиці трійка лідерів із найвищими виплатами має такий вигляд:

    • Донецька обл. – 4516,53 грн;
    • Луганська обл. – 4201,57 грн;
    • Дніпропетровська обл. – 3954,76 грн.

    Найнижчі пенсії виплачують у Тернопільській області – 2753,72 грн.

    Дані ПФУ про середній розмір пенсії станом на 01.01.2021
    Дані ПФУ про середній розмір пенсії станом на 01.01.2021

    Нагадаємо, в Україні у 2021-му надбавки до пенсій за стаж підвищать двічі: у липні і в грудні. У результаті за 10 «додаткових років» доплачуватимуть на 16,5 грн більше.

     Читайте також: 
    Теги: пенсіонери Київ Пенсійний фонд пенсія стаж
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies