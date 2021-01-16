Найоплачуваніші пенсіонери: ПФУ назвав категорію українців

Найнижчі пенсії виплачують у Тернопільській області

Станом на 1 січня 2021 року середній розмір пенсії в Україні серед 11,1 млн пенсіонерів становив 3,5 тисячі гривень. При цьому колишні судді отримували в 20 разів більше.

Про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

Усього в Україні 11,1 млн пенсіонерів, з них:

8,3 млн отримують пенсію за віком,

1,4 млн – за інвалідністю,

551,4 тис. – пенсію військовослужбовця,

531,8 тис. – пенсію через втрату годувальника,

72,8 тис. – соціальну пенсію

214,3 тис. – за вислугою років.

Також майже 3,5 тис. осіб отримують довічне грошове утримання суддів.

Дані ПФУ про середній розмір пенсії станом на 01.01.2021

Середній розмір пенсійних виплат становить:

військовослужбовці – 5583,21 грн;

за віком – 3538,97 грн;

за вислугою років – 3205,53 грн;

через втрату годувальника – 3012,50 грн;

через інвалідність – 2679,45 грн;

соціальна пенсія – 1786,06 грн;

довічне утримання суддів – 67 961,39 грн.

Що стосується регіонів, де найвище пенсійне забезпечення, то Київ посів перше місце – у середньому 4769,60 грн.

Дані ПФУ про середній розмір пенсії станом на 01.01.2021

Після столиці трійка лідерів із найвищими виплатами має такий вигляд:

Донецька обл. – 4516,53 грн;

Луганська обл. – 4201,57 грн;

Дніпропетровська обл. – 3954,76 грн.

Найнижчі пенсії виплачують у Тернопільській області – 2753,72 грн.

Дані ПФУ про середній розмір пенсії станом на 01.01.2021

Нагадаємо, в Україні у 2021-му надбавки до пенсій за стаж підвищать двічі: у липні і в грудні. У результаті за 10 «додаткових років» доплачуватимуть на 16,5 грн більше.

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