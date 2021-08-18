Запровадження нового податку на витрати громадян: Кабмін почав розробляти законопроєкт

Починають як завжди не з того боку, тиснуть податками на пересічених громадян, а про чорні офшорні дірки куди олігархи вимивають за даними Нацбанку щороку 10–11 млрд доларів чомусь забули

Нова геніальна ідея влади – податок на витрати, який начебто буде поширюватись тільки на «цінні активи»

В Уряді розробляється законопроект про фактичне запровадження податку на витрати громадян

Слуги підготували народу черговий податковий подарунок! Кабінет міністрів розробляє законопроєкт, який надасть Державній податковій службі право перевіряти походження грошей українців на видатки і «цінні активи», у разі, якщо громадянин не зможе пояснити, – примусити заплатити додаткові податки інакше великі штрафи і кримінальна справа! Про це заявив голова Комітету фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради слуга Данило Гетманцев в інтерв'ю одному з телеканалів.

Нова геніальна ідея влади – податок на витрати, який начебто буде поширюватись тільки на «цінні активи». По–перше, сам термін «цінні активи» є дуже розпливчастим. Під це визначення можна підвести все, що завгодно – від холодильника до автомобіля. Он подивіться на верифікацію субсидій, там цінним активом вважають навіть собаку…

По–друге, у нас уже є податок на витрати – ПДВ. В тій формі, в якій він у нас запроваджений – це і є податок на витрати, бо він платиться кінцевим споживачем з усіх товарів, які ним купуються. Навіть бабуся зі своєї маленької пенсії 20% податок на витрати сплачує, коли купує буханець хліба чи пляшку кефіра. Якщо хтось забув, то ПДВ є у нас бюджетоутворюючим і складає приблизно третину дохідної частини бюджета.

Одночасно він є основним інструментом перекачування грошей з нижніх щаблів економіки – у верхні (сиречь, гаманці олігархів) через непрозору і корумповану процедуру повернення ПДВ.

Якщо ввести іще один податок на витрати – то це буде не просто подвійне оподаткування. Це моментально ляже (в кращому випадку – піде в тінь, але це нічим не краще) весь внутрішній ринок промислових товарів – і бюджет буде отримувати гроші тільки від найпростіших видів товарів, які складають критичний кошик споживання. Після чого доведеться ввести додатковий податок на харчі і сплату комуналки – а потім, вводити продрозверстку.

Починають як завжди не з того боку, тиснуть податками на пересічених громадян, а про чорні офшорні дірки куди олігархи вимивають за даними Нацбанку щороку 10–11 млрд доларів чомусь забули…

Джерело: korrespondent.net

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