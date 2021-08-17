«Компенсація ПДВ». Українців попереджають про нову шахрайську схему

Аферисти виманюють у довірливих громадян номер карти, термін її дії та навіть cvc-код

В Україні набирає обертів нова шахрайська схема — громадянам пропонують оформити «компенсацію ПДВ» з виплатою кілька десятків тисяч гривень. Про це розповідають IT-фахівці та експерти з інформаційної безпеки.

Зокрема про нову схему повідомив IT-фахівець Євген Лабунський.

За його словами, у Facebook він натрапив на рекламу про «український закон», завдяки якому громадяни можуть повернути собі ПДВ. Автори супроводили рекламну публікацію фотографіями відомих людей, зокрема ведучої телеканалу «1+1» Алли Мазур і коментарями захоплених користувачів, яким «вдалося отримати компенсації» в розмірі від 30 до 80 тисяч гривень.

«І так, як тільки ви приходите на сайт, вам пропонують ввести мейл і останні 6 цифр карти. Я взяв абсолютно рандомну пошту і випадкові 6 цифр і о диво! У мене є відшкодування на 76К!! Тут цікаво, як вони показують, що шукають по різних базах, ця сума зростає всі 5 хвилин пошуку!», – продовжив Лабунський.

Після цієї процедури користувача перенаправляє в чат з юристом, який говорить про обов'язкове заповнення анкети, де потрібно вказати повний номер своєї банківської картки. Як тільки людина заповнює анкету – пропонується оплатити «юридичні послуги» і перенаправляють на підроблений сайт, де система запитує всі дані щодо банківської карти, зокрема строк дії картки та CVV-код.