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    «Компенсація ПДВ». Українців попереджають про нову шахрайську схему

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    Для заманювання людей автори схеми використовують фотографію ведучої &laquo;1+1&raquo; Алли Мазур - «Компенсація ПДВ». Українців попереджають про нову шахрайську схему
    Для заманювання людей автори схеми використовують фотографію ведучої «1+1» Алли Мазур
    Фото: facebook.com/labunskiy

    Аферисти виманюють у довірливих громадян номер карти, термін її дії та навіть cvc-код

    В Україні набирає обертів нова шахрайська схема — громадянам пропонують оформити «компенсацію ПДВ» з виплатою кілька десятків тисяч гривень. Про це розповідають IT-фахівці та експерти з інформаційної безпеки.

    Зокрема про нову схему повідомив IT-фахівець Євген Лабунський.

    За його словами, у Facebook він натрапив на рекламу про «український закон», завдяки якому громадяни можуть повернути собі ПДВ. Автори супроводили рекламну публікацію фотографіями відомих людей, зокрема ведучої телеканалу «1+1» Алли Мазур і коментарями захоплених користувачів, яким «вдалося отримати компенсації» в розмірі від 30 до 80 тисяч гривень.

    «І так, як тільки ви приходите на сайт, вам пропонують ввести мейл і останні 6 цифр карти. Я взяв абсолютно рандомну пошту і випадкові 6 цифр і о диво! У мене є відшкодування на 76К!! Тут цікаво, як вони показують, що шукають по різних базах, ця сума зростає всі 5 хвилин пошуку!», – продовжив Лабунський.

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    «Компенсація ПДВ». Українців попереджають про нову шахрайську схему
    «Компенсація ПДВ». Українців попереджають про нову шахрайську схему
    «Компенсація ПДВ». Українців попереджають про нову шахрайську схему
    «Компенсація ПДВ». Українців попереджають про нову шахрайську схему
    «Компенсація ПДВ». Українців попереджають про нову шахрайську схему
    «Компенсація ПДВ». Українців попереджають про нову шахрайську схему
    «Компенсація ПДВ». Українців попереджають про нову шахрайську схему

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    Теги: шахрайство IT-Фахівці ПДВ
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    «Компенсація ПДВ». Українців попереджають про нову шахрайську схему