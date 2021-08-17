«Компенсація ПДВ». Українців попереджають про нову шахрайську схему
Аферисти виманюють у довірливих громадян номер карти, термін її дії та навіть cvc-код
В Україні набирає обертів нова шахрайська схема — громадянам пропонують оформити «компенсацію ПДВ» з виплатою кілька десятків тисяч гривень. Про це розповідають IT-фахівці та експерти з інформаційної безпеки.
Зокрема про нову схему повідомив IT-фахівець Євген Лабунський.
За його словами, у Facebook він натрапив на рекламу про «український закон», завдяки якому громадяни можуть повернути собі ПДВ. Автори супроводили рекламну публікацію фотографіями відомих людей, зокрема ведучої телеканалу «1+1» Алли Мазур і коментарями захоплених користувачів, яким «вдалося отримати компенсації» в розмірі від 30 до 80 тисяч гривень.
«І так, як тільки ви приходите на сайт, вам пропонують ввести мейл і останні 6 цифр карти. Я взяв абсолютно рандомну пошту і випадкові 6 цифр і о диво! У мене є відшкодування на 76К!! Тут цікаво, як вони показують, що шукають по різних базах, ця сума зростає всі 5 хвилин пошуку!», – продовжив Лабунський.