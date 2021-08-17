Можна втратити все. Експерт попередив про ризики накопичувальної пенсійної системи

За словами економіста, за 35 років стажу з середньою зарплатою в Україні в 15 тисяч гривень до пенсійного віку накопичити вийде трохи більше ніж 250 тисяч гривень

Запуск в Україні накопичувальної пенсії - це перерозподіл потоків, а не реформа. Таку думку висловив економіст, ексміністр фінансів Ігор Уманський.

«Український уряд не залишає ідеї ввести другий рівень пенсійної системи – так звану обов'язкову накопичувальну систему. Вона має існувати паралельно з солідарною системою. Мінсоцполітики нещодавно ще раз запевнило, що робота двох систем не вдарить по кишені ані громадян, ані роботодавців. Задум службовців в тому, щоб відбирати частину коштів у Пенсійного фонду, і віддавати їх в управління приватним компаніям. 2% планується взяти по ЄСВ (ці гроші у нас йдуть до Пенсійного фонду), ще 2% – з ПДФО», – зазначив Уманський.

За словами економіста, за 35 років стажу з середньою зарплатою в Україні в 15 тисяч гривень до пенсійного віку накопичити вийде трохи більше ніж 250 тисяч гривень.

«Наш прем'єр-міністр навіть заявив, що збір в 4% дозволить до виходу на пенсію накопичити мільйон гривень. Але простий підрахунок показує, що за 35 років стажу з середньою зарплатою в Україні в 15 тисяч гривень до пенсійного віку накопичити вийде трохи більше ніж 250 тисяч гривень. Тобто, названу суму доведеться відкладати 140 років. Може ми чогось не знаємо і в Кабміні розробили еліксир безсмертя? Чи все-таки глава уряду просто бере казкові цифри зі стелі?», – зазначив економіст.

Отже, якими є ризики введення накопичувальної системи на думку експерта:

Тиск на Пенсійний фонд

«Після зниження ЄСВ урядом Яценюка він залишається стабільно дефіцитним. Бюджет щорічно спрямовує мільярди гривень, щоб перекрити потребу в коштах. Уряд пропонує відкусити від нього ще частину коштів і передати їх приватним компаніям. До того ж нова пенсійна система вимагатиме створення нових органів, фінансування яких також ляже на плечі держбюджету. Як Кабмін планує закривати цю дірку – відомо. З держбюджету», – зазначив експерт.

Інфляція

«При виході на заслужену пенсію може виявитися, що ваші накопичення за десятки років роботи знецінилися до мізерної суми», - заявив економіст.

Чутливість до кризи

«Як показує практика, накопичувальна система під час економічної кризи менш стабільна. Думаю, нікому не потрібно пояснювати, що для України цей ризик особливо актуальний», – зазначив експерт.

Ненадійність приватних пенсійних фондів

«Ви можете взагалі втратити свої накопичення, якщо ваш фонд раптово лусне. Ніяких гарантій на такий випадок не існує. У будь-якому випадку повернути вдасться далеко не все», – заявив експерт.

«У сухому залишку, все це більше схоже на перерозподіл потоків, а не на турботу про українців. І через деякий час ми можемо побачити не поодинокі протести ошуканих вкладників, а багатотисячні мітинги ошуканих накопичувачів. Солідарна система дійсно потребує реформування. Але краху можна уникнути не простим накопиченням систем, а повноцінним запуском економіки. Накопичувальні пенсії потрібні Україні. Але очевидно, що вони повинні бути впроваджені іншим шляхом. Особливо враховуючи майбутнє погіршення демографічної ситуації», – заявив експерт.

Разом з тим, Верховна Рада вже цього року може ухвалити закони, які дозволять запустити в Україні процес створення накопичувальної пенсійної системи. На це дуже сподівається Кабінет міністрів. За словами Дениса Шмигаля, запуск накопичувальної системи є єдиним шляхом для істотного зростання пенсійних виплат.

Додамо, що Міністерство фінансів разом з Мінсоцполітики в рамках робочої групи доопрацьовує модель накопичувальної пенсійної системи.

Напередодні уряд анонсував соцпакети з накопичувальними пенсіями.

Зараз в Україні накопичувальна пенсійна система працює тільки на добровільному рівні. За інформацією Мінсоцполітики, близько мільйона українців користуються системою добровільних недержавних пенсійних накопичень. При цьому внески до Пенсійного фонду платять 13 млн громадян, які працюють на користь 11 млн пенсіонерів.

Важливо знати, що у 2045 році лише 70% українців пенсійного віку будуть охоплені пенсійним забезпеченням, переважно через недостатність необхідного стажу. Про це свідчать результати моделювання пенсійної системи України на період до 2045 року, за умови, якщо вона залишиться такою ж, як зараз, повідомили у Міністерстві соціальної політики.



