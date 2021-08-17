Центральна влада чудить у Києві під прикриттям малинових беретів

Для тих, кому цікаво, що відбувається на Алеї Героїв Небесної Сотні зараз.

Дана територія виділена київською владою Музею Революції гідності - установі, підпорідяковані опосередковано Мінкульту і Кабміну.

При цьому сама територія, де відбувалася загибель, знаходиться під арештом. Генпрокуртура домоглася, щоб цьому музею заборонили змінювати вулицю до того, як буде завершено усі слідчі дії.

Пару тижнів тому Музей цікавився у Генпрокуратури, чи можна їм там встановити інсталяцію (без конкретизації про радянські автомати з газіровкою та іншу діч).

На що в ГПУ дали позицію: тимчасово можна, але так, щоб не міняти ні поверхню вулиці, ні інші елементи. Ще раз підкреслю – про радянську атрибутику мова не йшла.

Зараз музей заявляє, що теж не знав, що там буде радянська газіровка. Але я сумніваюся в щирості такої позиції. По закону, саме Музей – повносправний і нероздільний хазяїн території, його дії обмежені лише рішенням суду про арешт.

Аналогічні конфлікти через дії Музею були і раніше.

Приміром, три роки тому, коли музей, у порушення принципу збереження доказів та обстановки трагедії, встановив там паркан і почав знімати бруківку (на якій у буквальному сенсі лилась кров і були сліди куль). Були сутички, як сьогодні.

Або десь півтора роки тому теж Музей намагався там встановити якісь інсталяції, забиваючи кілки у ту ж бруківку. Активістам знову довелося бити на сполох.

Висловлю думку, що це все – заходи на виконання Розпорядження Кабміну від 31 травня 2021 р. № 583-р щодо плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України.

Думаю, саме МКІП та Кабмін організували на Алеї Героїв Небесної Сотні, за влучним висловом Кличка, «95 квартал».

Зараз бачимо цікаву конфігурацію, десь зразка 2013 року. Центральна влада чудить у Києві під прикриттям малинових беретів, все як завжди.

Ну принаймні, інсталяція вийшла дуже сильна!

Лубочний совок під охороною хлопців у формі «Беркуту» на Інститутській, місці трагедії – це якраз і є наша історія, це і є наше сьогодення.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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