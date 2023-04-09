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Олексій Арестович військовий експерт

Кремль втратив ініціативу у війні на інформаційному полі

glavcom.ua
Першу перемогу на інформаційному полі Україною вже здобуто
фото: foreignpolicy.com

Переламати хід війни Росії не вдалося, а весь «страшний наступ» уперся в штурм районного центру

Те, що в російському інформаційному просторі обговорюють війну з погляду нашого майбутнього контрнаступу, а в студіях все частіше говорять про російську поразку, є втратою Кремлем ініціативи у війні на інформаційному полі.

У грудні нас лякали «страшним настанням» путінських військ.

Вони мали суттєвий компонент на полі бою, а підготовка до наступу супроводжувалася інформаційною операцією стратегічного масштабу.

Переламати хід війни на полі бою противнику не вдалося, а весь «страшний наступ» уперся в штурм районного центру.

Війна опинилася в позиційному безвиході, але інформаційний фон вже належить нам.

Головне питання перед нашим контрнаступом: чи зможемо ми повністю перехопити ініціативу у війні?

Якщо це вдасться, то ми диктуватимемо її до кінця війни. Перехопити ініціативу назад супротивник не зможе.

Першу перемогу на інформаційному полі вже здобуто. І вона украй важлива.

Джерело
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Теги: росія війна інформаційна війна наступ штурм

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Олексій Арестович

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