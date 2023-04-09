Кремль втратив ініціативу у війні на інформаційному полі
Переламати хід війни Росії не вдалося, а весь «страшний наступ» уперся в штурм районного центру
Те, що в російському інформаційному просторі обговорюють війну з погляду нашого майбутнього контрнаступу, а в студіях все частіше говорять про російську поразку, є втратою Кремлем ініціативи у війні на інформаційному полі.
У грудні нас лякали «страшним настанням» путінських військ.
Вони мали суттєвий компонент на полі бою, а підготовка до наступу супроводжувалася інформаційною операцією стратегічного масштабу.
Переламати хід війни на полі бою противнику не вдалося, а весь «страшний наступ» уперся в штурм районного центру.
Війна опинилася в позиційному безвиході, але інформаційний фон вже належить нам.
Головне питання перед нашим контрнаступом: чи зможемо ми повністю перехопити ініціативу у війні?
Якщо це вдасться, то ми диктуватимемо її до кінця війни. Перехопити ініціативу назад супротивник не зможе.
Першу перемогу на інформаційному полі вже здобуто. І вона украй важлива.
Коментарі — 0