Народна війна або як українці допомагають армії
Понад 80% населення України в міру можливостей донатили на різні цілі
Прийшла соціологія з міграції та намірів українських біженців повертатися. Є реальні проблеми, які поки що не усвідомлюють у системі влади.
Але є й цікаві результати щодо «супутнього» питання. Запитали у людей – чи допомагаєте ЗСУ? Точніше чи допомагаєте останні три місяці – адже економіка реально підсіла.
Так от, не допомагають лише 18,2% опитаних.
Тобто понад 80% населення в міру можливостей донатили на різні цілі, починаючи від смаколиків солдатам, закінчуючи збором коштів на купівлю озброєнь (і таке волонтери роблять). Ось розкладка за сумами:
- 16% скидалися від 1 до 2 доларів в еквіваленті
- 11% від 2 до 5
- 8% від 5 до 8
- 10% від 8 до 12
- 9% від 12 до 25
- решта – більше.
Цифри невеликі? Хм. А тепер подумайте. Навіть якщо (з урахуванням міграції) у країні залишилося близько 22-23 млн. осіб старше 18. Донатить не менше 17 млн. І навіть якщо це по 1 долару, то маємо 17 млн. доларів. Насправді в рази більше (дивіться розбивку за сумами).
Наочний приклад оцінки того, що відбувається, і краху міфу «один народ, братня росія».
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