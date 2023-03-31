Народна війна або як українці допомагають армії

Понад 80% населення України в міру можливостей донатили на різні цілі

Прийшла соціологія з міграції та намірів українських біженців повертатися. Є реальні проблеми, які поки що не усвідомлюють у системі влади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але є й цікаві результати щодо «супутнього» питання. Запитали у людей – чи допомагаєте ЗСУ? Точніше чи допомагаєте останні три місяці – адже економіка реально підсіла.

Так от, не допомагають лише 18,2% опитаних.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тобто понад 80% населення в міру можливостей донатили на різні цілі, починаючи від смаколиків солдатам, закінчуючи збором коштів на купівлю озброєнь (і таке волонтери роблять). Ось розкладка за сумами:

16% скидалися від 1 до 2 доларів в еквіваленті

11% від 2 до 5

8% від 5 до 8

10% від 8 до 12

9% від 12 до 25

решта – більше.

Цифри невеликі? Хм. А тепер подумайте. Навіть якщо (з урахуванням міграції) у країні залишилося близько 22-23 млн. осіб старше 18. Донатить не менше 17 млн. І навіть якщо це по 1 долару, то маємо 17 млн. доларів. Насправді в рази більше (дивіться розбивку за сумами).

Наочний приклад оцінки того, що відбувається, і краху міфу «один народ, братня росія».