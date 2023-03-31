Головна Думки вголос Ігор Тишкевіч
search button user button menu button
Ігор Тишкевіч Аналітик «Українського інституту майбутнього»

Народна війна або як українці допомагають армії

glavcom.ua
Кожен наближає перемогу на своїй ділянці
фото з відкритих джерел

Понад 80% населення України в міру можливостей донатили на різні цілі

Прийшла соціологія з міграції та намірів українських біженців повертатися. Є реальні проблеми, які поки що не усвідомлюють у системі влади.

Але є й цікаві результати щодо «супутнього» питання. Запитали у людей – чи допомагаєте ЗСУ? Точніше чи допомагаєте останні три місяці – адже економіка реально підсіла.

Так от, не допомагають лише 18,2% опитаних.

Тобто понад 80% населення в міру можливостей донатили на різні цілі, починаючи від смаколиків солдатам, закінчуючи збором коштів на купівлю озброєнь (і таке волонтери роблять). Ось розкладка за сумами:

  • 16% скидалися від 1 до 2 доларів в еквіваленті
  • 11% від 2 до 5
  • 8% від 5 до 8
  • 10% від 8 до 12
  • 9% від 12 до 25
  • решта – більше.

Цифри невеликі? Хм. А тепер подумайте. Навіть якщо (з урахуванням міграції) у країні залишилося близько 22-23 млн. осіб старше 18. Донатить не менше 17 млн. І навіть якщо це по 1 долару, то маємо 17 млн. доларів. Насправді в рази більше (дивіться розбивку за сумами).

Наочний приклад оцінки того, що відбувається, і краху міфу «один народ, братня росія».

Читайте також: На Львівщині незряча дівчинка зібрала понад 650 тис. грн для ЗСУ
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: волонтер українці війна економіка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова ініціативи Bypol Олександр Азаров готує повалення режиму в Білорусі з-за кордону
Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Опозиціонер Олександр Азаров пояснює, що відбувається у Білорусі
1 березня, 09:07
Костянтин Ущаповський
Україна готова платити справедливу ціну за електроенергію – глава НКРЕКП
3 березня, 14:55
Заборона на виїзд негативно вплине на депутаток місцевих рад
Пане Шмигалю, квітів не треба. Поверніть права! Війна і право
8 березня, 10:32
У складі «ДНР» підозрюваний обстрілював оборонні позиції українських військ
В Одесі затримано ексбойовика «ДНР» який брав участь у боях за Донецький аеропорт
6 березня, 10:37
Вадим Потебня віддав життя за Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо азовця Вадима Потебню
12 березня, 09:00
Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців
Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців
10 березня, 09:43
Путін оголосив про низку реформ, щоб покращити роботу оборонно-промислового комплексу
Якісна «оборонка» чи навчені солдати: ISW розповів про важкий вибір Кремля
15 березня, 06:40
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
20 березня, 17:27
Олаф Шольц закликав Захід продовжувати допомагати Україні
Шольц припустив, коли закінчиться війна РФ проти України
21 березня, 06:36

Ігор Тишкевіч

Народна війна або як українці допомагають армії
Народна війна або як українці допомагають армії
Молдова та Придністров’я у небезпеці. Що задумала Росія
Молдова та Придністров’я у небезпеці. Що задумала Росія
Росія та Іран виготовлятимуть дрони. Як може відповісти Україна
Росія та Іран виготовлятимуть дрони. Як може відповісти Україна
Чому Туреччина заважає розширенню НАТО. Урок для України
Чому Туреччина заважає розширенню НАТО. Урок для України
Лукашенко почав знищувати сам себе
Лукашенко почав знищувати сам себе
Новий фронт та новий головний біль для РФ
Новий фронт та новий головний біль для РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
51K
Перелік лікарських засобів, на які з 1 квітня потрібен рецепт: деталі
23K
Загроза з космосу: надмасивна чорна діра направила свої струмені на Землю (фото)
17K
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги
14K
Маніпуляції із цифрами. Московська церква вигадала хитрість, аби лишитися в Лаврі
8986
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків

Новини

Частина України знову пірне в похолодання: яка погода буде на початку квітня
Сьогодні, 13:50
Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Сьогодні, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Сьогодні, 06:47
Призов у Росії: ISW оцінив, чи збільшить це міць армії окупантів
Сьогодні, 06:40
Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)
Сьогодні, 06:08
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків
Сьогодні, 02:54

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту