Нардеп Бондар ініціює відміну поправки Геруса про імпорт електроенергії з РФ



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18 вересня цього року Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, яким дозволила імпорт електроенергії з країн, що не є членами європейського Енергетичного Співтовариства

Політик заявляє, що імпорт електроенергії з Росії загрожує безпеці України

Імпорт електроенергії з Росії загрожує енергетичній безпеці України, його потрібно заборонити.

Про це заявив народний депутат України Михайло Бондар під час брифінгу у Верховній Раді 3 жовтня.



Депутат нагадав, що 18 вересня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, яким дозволила імпорт електроенергії з країн, що не є членами європейського Енергетичного Співтовариства. Автор цієї поправки голова комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус запевняв, що імпорт буде здійснюватись з Білорусі, проте вже 1 жовтня відбулась перша поставка електроенергії в режимі імпорту з Росії.



«Буквально 18 вересня був прийнятий закон по ядерній тематиці, в який вставили поправку, яка зовсім не стосувалася цього закону, а стосувалася ринку електроенергії. Так званою поправкою треба було внести, щоб дозволити країні-агресору, Росії мати можливість постачати електроенергію в Україну. Розказували під час прийняття цього закону, що це є постачання електроенергії з Молдови, з Білорусі. А ні, таких потужностей ці країни не мають, і це виявилося, що постачання електроенергії напряму з країни-агресора, з Росії», - пояснив Бондар.



На думку депутата, імпорт електроенергії з Росії вдарить по вітчизняним генеруючим компаніям, негативно позначиться на роботі вугледобувних підприємств, спровокує зростання заборгованості перед шахтарями, а також загрожує енергетичній безпеці країни в цілому. Тому він має намір ініціювати законопроект щодо відміни цієї законодавчої норми.



«Як голова підкомітету вугільної промисловості, готую законопроект, щоб виправити ці ганебні зміни, які протягнула більшість 18 вересня. Я надіюся, що колеги, які поділяють мою думку, приєднаються до підписання цього закону і все-таки будемо тут, в стінах парламенту, доводити, що цю помилку треба виправляти», - повідомив Бонадр.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ. За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським.



Низка енергроекспертів розцінила початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та майбутній інструмент політичного тиску з боку Кремля на українську владу.



3 жовтня заступник міністра енергетики РФ А.Черезов заявив, що Росія готова скористатися «поправкою Геруса» та розпочати постачання електроенергію в Україну з окупованого Росією Криму.