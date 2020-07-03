При Зеленському почали відроджуватися найгірші радянські традиції сталінського періоду

Військові бачать, що Батьківщина вже їх зрадила

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- То, что командование двух зенитных бригад безропотно отдаёт гражданским лицам (ДБР) критически важные элементы боевой техники, иначе нежели ужасом и развалом назвать нельзя.

Но с чем связан этот ужас и развал?

Командиры видят, что ДБР давно превратилось в ВЧК, структуру, которую используют для расправы.

И если ДБР по беспределу преследует пятого президента Порошенко, и это прямо поощряет высшее руководство страны - то, что сделают со мной - думает командир бригады и решает не связываться с уставом - себе дороже.

Дело в том, что система отношений внутри силовых государственных органов Украины более-менее стала меняться только при Порошенко.

При Зеленском маятник пошёл в обратную сторону, возрождая худшие советские традиции - сталинского периода.

Да, командир, мог и должен был проложить прибывших мордой в пол, до прибытия ВСП и военной прокуратурой, и, конечно, никакое постановление гражданского суда, не может служить основанием для изъятия боевой техники, без соответствующей экспертизы военной прокуратуры.

Не чтобы потом стало с этим командиром, при нынешней власти?..

«Родина всегда тебя бросит, сынок» - эту истину, каждый курсант осваивает очень рано, ещё на первом курсе.

И система такова, что офицер, проявивший решительность в защите государственных интересов, завтра может быть брошен (и скорее всего - будет брошен) этим самым государством.

Я ещё хорошо помню 90-е, когда командир разведроты, с автоматом в руках остановивший бригадных, приехавших в военный городок на разборку, был вынужден потом прятаться сам и прятать семью - а солдатам на КПП бандиты набили морду, безо всякой попытки сопротивления.

Солдаты и дежурный знали, что начальство их бросит, а контрразведка и менты ещё и посмеются.

Сегодня воинские части атакуют не столько бандиты, сколько само государство.

И командиры увидели, что Родина уже их предала. Что Родина воюет с Родиной.

Становиться прокладкой между двумя Родинами, а потом нищим и убогим, не имея даже денег на адвоката, пытаться в одиночку противостоять в судах мести охуевших пидарасов с корочками - выбор тот ещё.

Говорят, что на Киевщине, командир одной из бригад, откатался пустить ДБР и те пригрозили ему штурмом спецназа.

И нас ещё предстоит увидеть - что будет с этим командиром?..

Джерело: блог Олексія Арестовича

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