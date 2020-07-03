Окупанти на Донбасі обстріляли населений пункт, є жертва



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Окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей - пресслужба ООС

Внаслідок обстрілу Зайцеве з мінометів калібру 82-мм загинула жінка 1940 року народження

Збройні формування Російської Федерації сьогодні, на світанку 3 липня, обстріляли населений пункт Зайцеве, у результаті загинула місцева жителька. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що внаслідок обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула жінка 1940 року народження.

«Окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили, що вони прийшли на Донбас вбивати, грабувати і руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не вартує», - наголосили українські військові.

Як повідомлялося, минулої доби окупанти поранили українського військового біля Невельського.

Раніше у МЗС України заявили, що українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії.

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