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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі обстріляли населений пункт, є жертва

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    Окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей - пресслужба ООС - Окупанти на Донбасі обстріляли населений пункт, є жертва
    Окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей - пресслужба ООС

    Внаслідок обстрілу Зайцеве з мінометів калібру 82-мм загинула жінка 1940 року народження

    Збройні формування Російської Федерації сьогодні, на світанку 3 липня, обстріляли населений пункт Зайцеве, у результаті загинула місцева жителька. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Зазначається, що внаслідок обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула жінка 1940 року народження.

    «Окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили, що вони прийшли на Донбас вбивати, грабувати і руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не вартує», - наголосили українські військові.

    Як повідомлялося, минулої доби окупанти поранили українського військового біля Невельського.

    Раніше у МЗС України заявили, що українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії.

    Як повідомляла розвідка, у російських навчаннях «Кавказ-2020» візьме участь понад 100 тисяч військових.

    Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що нападом на Україну Росія розв’язала глобальну війну проти Заходу. Росія не йде на пряму конфронтацію, але почала війну в самому серці Європи і веде агресивну політику проти інших пострадянських країн, зокрема проти Балтійських, які входять в НАТО. 

    Раніше генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині»Російська Федерація у вересні проведе військові навчання «Кавказ-2020», під час яких цілком ймовірний сценарій, коли Кремль може оголосити гуманітарну катастрофу в Криму через брак води і захопити «дамбу на Херсонщині».

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