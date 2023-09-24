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З'явився новий супутниковий знімок штабу Чорноморського флоту в Криму

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
З'явився новий супутниковий знімок штабу Чорноморського флоту в Криму
Наслідки вибуху у Севастополі
фото: Радіо Свобода

На знімку добре видно сліди влучання ракет в центральній частині штабу

З'явився новий супутниковий знімок наслідків атаки на штаб Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомило «Радіо Свобода».

З'явився новий супутниковий знімок штабу Чорноморського флоту в Криму фото 1

На знімку добре видно сліди влучання ракет в центральній частині, крім цього пошкоджень зазнало праве крило будівлі та частково ліве.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. 

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. А за даними української розвідки, загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

До слова, 23 вересня у тимчасово окупованому Севастополі вкотре прогриміли вибухи. 

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Теги: Севастополь вибух Крим

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